La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

L’articolo scandalistico sul matrimonio di Manuel e Jana ha fatto scaldare gli animi alla tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 1° ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Cruz e Don Alonso continueranno la loro discussione nella loro camera da letto e i toni saranno molto accesi. La marchesa rimprovererà il marito per averla ripresa davanti a tutti e sarà veramente furiosa con lui. Il nobile cercherà di giustificarsi, preoccupato della situazione che si è creata in famiglia e che presto lo porterà a fare i conti con una grave crisi economica. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Lo scandalo si abbatte su casa Lujàn

Le cose si mettono molto male per i marchesi. Nonostante abbiano cercato di stare molto attenti a che nessuno sapesse del matrimonio tra Manuel e una cameriera, non prima che le acque si calmino e soprattutto speranzosi di creare intorno alla ragazza una storia e un passato plausibile, Cruz e Don Alonso hanno trovato un articolo scandalistico su uno dei giornali del paese. La notizia delle nozze del loro erede con una comune cameriera ha fatto il giro della Spagna e ora la situazione è destinata a diventare ancora più grave e preoccupante, tanto da abbattersi sulle questioni economiche della famiglia.

Don Alonso offende Cruz ne La Promessa

Don Alonso ha in ballo un importante affare e purtroppo con l’articolo scandalistico sa già che andrà malissimo. Spererà solo che il suo socio non si tiri indietro ma, sapendo come vanno queste cose, ha già capito che dovrà scontare una pena terribile. Per questo ha perso il controllo e ha urlato contro la moglie davanti a tutti, offendendola e scatenando la sua ira. Cruz non permette a nessuno di mancarle di rispetto e di minare la sua autorità in casa, nemmeno a suo marito e vorrà regolare i conti con lui, determinata a fargli capire che mai e poi mai Cruz Ezquerdo si farà offendere da chicchessia.

La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz e Don Alonso pareggiano i conti

Crus è indignata. Don Alonso non avrebbe mai dovuto alzare la voce contro di lei, non davanti a tutti. La marchesa spingerà suo marito a concludere la discussione lontano da occhi indiscreti e i due raggiungeranno la loro camera per parlare a quattr’occhi di quello che sta succedendo tra loro ma anche tra Jana e Manuel. Il confronto sarà serratissimo e voleranno parole forti ma i marchesi cercheranno di evitare di darsi contro pure tra di loro. Dovranno affrontare delle situazioni molto pesanti, che presto piegheranno la loro famiglia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.