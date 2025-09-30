TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz inviperita contro Alonso, è guerra tra i marchesi!

L’articolo scandalistico sul matrimonio di Manuel e Jana ha fatto scaldare gli animi alla tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 1° ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Cruz e Don Alonso continueranno la loro discussione nella loro camera da letto e i toni saranno molto accesi. La marchesa rimprovererà il marito per averla ripresa davanti a tutti e sarà veramente furiosa con lui. Il nobile cercherà di giustificarsi, preoccupato della situazione che si è creata in famiglia e che presto lo porterà a fare i conti con una grave crisi economica. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Lo scandalo si abbatte su casa Lujàn

Le cose si mettono molto male per i marchesi. Nonostante abbiano cercato di stare molto attenti a che nessuno sapesse del matrimonio tra Manuel e una cameriera, non prima che le acque si calmino e soprattutto speranzosi di creare intorno alla ragazza una storia e un passato plausibile, Cruz e Don Alonso hanno trovato un articolo scandalistico su uno dei giornali del paese. La notizia delle nozze del loro erede con una comune cameriera ha fatto il giro della Spagna e ora la situazione è destinata a diventare ancora più grave e preoccupante, tanto da abbattersi sulle questioni economiche della famiglia.

Don Alonso offende Cruz ne La Promessa

Don Alonso ha in ballo un importante affare e purtroppo con l’articolo scandalistico sa già che andrà malissimo. Spererà solo che il suo socio non si tiri indietro ma, sapendo come vanno queste cose, ha già capito che dovrà scontare una pena terribile. Per questo ha perso il controllo e ha urlato contro la moglie davanti a tutti, offendendola e scatenando la sua ira. Cruz non permette a nessuno di mancarle di rispetto e di minare la sua autorità in casa, nemmeno a suo marito e vorrà regolare i conti con lui, determinata a fargli capire che mai e poi mai Cruz Ezquerdo si farà offendere da chicchessia.

La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2025: Cruz e Don Alonso pareggiano i conti

Crus è indignata. Don Alonso non avrebbe mai dovuto alzare la voce contro di lei, non davanti a tutti. La marchesa spingerà suo marito a concludere la discussione lontano da occhi indiscreti e i due raggiungeranno la loro camera per parlare a quattr’occhi di quello che sta succedendo tra loro ma anche tra Jana e Manuel. Il confronto sarà serratissimo e voleranno parole forti ma i marchesi cercheranno di evitare di darsi contro pure tra di loro. Dovranno affrontare delle situazioni molto pesanti, che presto piegheranno la loro famiglia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia
news VIP Grande Fratello: la prima lite scoppia per… una cipolla, scintille tra Grazia, Donatella e Giulia
Grande Fratello, Cristina Plevani rivela: "Sarò sempre me stessa e senza filtri. Attendo scintille, attriti e flirt"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani rivela: "Sarò sempre me stessa e senza filtri. Attendo scintille, attriti e flirt"
La forza di una donna Anticipazioni 1° ottobre 2025: Sarp in preda al panico! Ecco perché...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 1° ottobre 2025: Sarp in preda al panico! Ecco perché...
Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Agnese De Pasquale in lacrime, Flavio esce dallo studio
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: arriva Johnny, il cugino di Delia che turba Irene
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 6 al 10 ottobre 2025: arriva Johnny, il cugino di Delia che turba Irene
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e qualcuno li spia!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 1° ottobre 2025: Marcello e Rosa pericolosamente vicini e qualcuno li spia!
Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni
Domenica In, Teo Mammuccari già ridimensionato in puntata? Sparisce il Tabellone
news VIP Domenica In, Teo Mammuccari già ridimensionato in puntata? Sparisce il Tabellone
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV