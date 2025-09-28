La Promessa Anticipazioni 29 settembre 2025: Jana e Manuel salvati da due dolci sconosciuti!
Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.
La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 29 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4. Jana e Manuel saranno salvati da un simpatico vecchietto, che li porterà nella sua umile ma calda dimora. I due ragazzi saranno felicissimi di conoscere la sua storia e la sua meravigliosa moglie, che li farà sentire a casa e che offrirà loro un pasto caldo e tetto sotto cui dormire, senza dover affrontare i pericoli del bosco. Intanto alla tenuta cominceranno ad arrivare delle notizie terribili. Lo scandalo si abbatterà sulla famiglia nonostante i marchesi abbiano cercato di stare attenti a non far scatenare su di loro voci terribili. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.
La luna di miele è un disastro e Jana e Manuel hanno dovuto rinunciare a raggiungere la Spagna del Nord. La macchina sulla quale si sono messi in viaggio ha avuto dei problemi meccanici e non può ripartire. I due ragazzi hanno rischiato di dormire in mezzo al bosco e di affrontare tutti i pericoli del caso ma per fortuna un vecchietto è comparso davanti a loro. L’uomo si è presentato davanti a loro armato di fucile ma lo ha subito messo via rendendosi conto della situazione. Invece che trovare dei manigoldi, ha trovato due poveri ragazzi in difficoltà e ha deciso di aiutarli, offrendo loro un riparo per la notte.
Il vecchietto si presenterà ai due sventurati sposi e rivelerà loro di chiamarsi Antonio. Jana e Manuel lo seguiranno nella sua umile casa, dove ad attenderlo ci sarà sua moglie Nica. La donna accoglierà i giovani felice di dare una mano e Antonio riferirà ai suoi ospiti di avere degli attrezzi che potrebbero servire per riparare l’auto. Essendosi fatto tardi, i lavori dovranno però essere rimandati al mattino dopo. Manuel e Jana accetteranno di buon grado l’aiuto dei due ma preferiranno non rivelare la loro vera identità. Diranno solo di essere due giovani innamorati e il marchesino si presenterà come un aviatore. Nessuna informazione in più sul loro status sociale. Questa accortezza verrà assunta solo per non mettere in imbarazzo i loro salvatori, persone semplici e modeste, che potrebbero sentirsi in difficoltà se dovessero sapere la verità.
Cruz non ha ancora digerito il matrimonio tra Manuel e Jana e ovviamente non potrà mai e poi mai perdonare la cameriera per aver sedotto suo figlio. La marchesa non riuscirà a ritrovare la calma e la sua rabbia monterà ancora di più quando scoprirà che alcuni giornali hanno pubblicato articoli sul matrimonio tra Manuel e una donna qualunque. Cruz strabuzzerà gli occhi; chi ha avvertito la stampa di tutto questo? Chi ha osato far trapelare notizie che non avrebbero mai dovuto circolare? Lei e i Lujàn si troveranno di nuovo travolti dallo scandalo.
