La Promessa Anticipazioni 4 ottobre 2025: Teresa, Vera, Marcelo e Lope senza parole. Don Alonso mente?

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Quanti misteri nasconde la tenuta dei Lujàn? A quanto pare molti e nella puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4, Teresa, Vera, Lope e Marcelo continueranno a indagare sulla stanza segreta che hanno trovato e aperto. Al suo interno hanno scoperto una culla e tracce di una donna ma sono certi che questo luogo non sia più usato da tempo. Ma chi occupava questa stanza? Possibile che fosse di una persona anzi di un’amante di Don Alonso? I quattro prometteranno di indagare. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa: Jana si gode la luna di miele ma i misteri si infittiscono

Jana e Manuel sono sposati e la loro luna di miele è migliorata dopo i terribili fatti accaduti all’inizio. I due sono stati travolti dalla sfortuna. La loro macchina è andata in panne e purtroppo il marchesino si è trovato impossibilitato a ripararla. Solo l’intervento di un anziano del posto, Antonio, ha evitato che i due sposini passassero la notte nel bosco e nei pericoli. L’uomo li ha ospitati a casa sua e si è occupato di loro e della riparazione della vettura mentre Jana è riuscita per un momento a distogliere il pensiero dai grandi misteri che ancora sono da scoprire nella sua vita, non ultimo quello che riguarda la camera segreta, aperta dai suoi amici.

La Promessa Anticipazioni: Teresa, Lope, Vera e Marcelo continuano a indagare

La Promessa nasconde molti misteri ma anche molti passaggi segreti. Uno di questi è stato scoperto da Jana, che si è rivolta ai suoi amici per capire – una volta per tutte – cosa c’è dietro. Teresa, Lope, Vera e Marcelo sono intervenuti con grande curiosità e sono riusciti a trovare la chiave per aprire la porta della stanza nascosta, appena ritrovata. I quatto hanno scoperto che la camera è disabitata da tempo ma anche che doveva essere stata usata da una donna con un bambino, visto che al suo interno c’è una culla. Ma le cose sono diventante ancora più interessanti.

Don Alonso nasconde terribili segreti? Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Teresa, Vera, Lope e Marcelo hanno scoperto che la stanza era connessa agli appartamenti una volta appartenuti a Don Alonso. Questa stanza, al momento dell’uso, non era quindi di appannaggio della marchesa – che potrebbe non averla mai vista – ma di suo marito. Il fatto che al suo interno ci fossero una donna con un bambino, farà pensare ai quattro che possa trattarsi di un’amante del marchese, da lui per anni tenuta occultata per non creare problemi in famiglia. Ma sarà davvero così? Possibile che il marchese De Lujàn nasconda più segreti di quanto si potesse immaginare?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.