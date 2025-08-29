Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 agosto 2025 vedremo Petra usare un pretesto per attaccare di nuovo Pia... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete 4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 agosto 2025 alle ore 19.40 su Rete 4, Manuel è in preda alla disperazione perché Jana sembra essere davvero svanita nel nulla. Cruz, incurante dello stato d'animo del figlio, prende parola per infangare la bionda. Intanto, Catalina continua ad essere scossa dall'abbandono di Pelayo, e Martina cerca di aiutarla a svagarsi un po'; così, mentre passeggiano, le due s'imbattono in un intruso. Vera, invece, non sa come comportarsi con suo padre, mentre Petra trova un pretesto per attaccare Pia: la sua relazione clandestina con Ricardo. La governante vuole distruggere il loro rapporto... Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 30 agosto 2025: Cruz infanga Jana!

Manuel è disperato. Il giovane non sa che fine abbia fatto Jana, ed ha il forte timore che possa esserle accaduto qualcosa di brutto. La bionda, di punto in bianco, ha lasciato La Promessa, e senza avvisare prima nessuno; da quel giorno, ha fatto perdere le sue tracce, facendo allarmare tutti i suoi amici e Manuel. Quest'ultimo non riesce a darsi pace, a differenza di sua madre, che gioisce di nascosto per essersi finalmente sbarazzata di Jana. Inoltre, ignara del pessimo stato d'animo di Manuel, Cruz sta persino parlando male della sua futura nuora...

Catalina s'imbatte in un intruso, nella puntata de La Promessa

Catalina fa ancora fatica a riprendersi. La marchesina era impaziente di coronare il suo sogno d'amore, diventando la moglie di Pelayo; purtroppo, però, quest'ultimo le ha spezzato il cuore, lasciandola con una lettera proprio il giorno delle loro nozze. Da allora, Catalina ha perduto il sorriso, e sembra fare molta difficoltà a recuperarlo. Martina, in pena per lei, le sta proponendo di andare a fare una passeggiata insieme. Mentre stanno facendo due passi e scambiando due chiacchiere, Catalina e sua cugina s'imbattono inaspettatamente in un intruso...

La Promessa Anticipazioni: Petra contro Pia!

Vera è in preda al panico. La cameriera è arrivata a procurarsi una profonda ferita alla mano pur di non dover ricevere il malvagio padre, in arrivo a La Promessa. Poi, Vera si aperta con Teresa, raccontandole che fu proprio per non avere più a che fare con il duca de Carril che scappò di casa. Ora, la giovane è in grande difficoltà, perché il papà è alla tenuta e non sa come comportarsi con lui. Nel mentre, Petra sta trovando un pretesto per attaccare Pia, che ha sempre detestato con un tutta se stessa. La governante è venuta a sapere della sua tresca segreta con Ricardo, ed adesso sta usando questa informazione contro di lei. Inoltre, l'obiettivo di Petra è chiaro: vuole distruggere la loro storia d'amore!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 30 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.