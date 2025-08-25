La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 agosto 2025 vedremo Santos non prendere per niente bene il riavvicinamento tra Ricardo e Pia... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete 4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 agosto 2025 alle ore 19.40 su Rete 4 Teresa si rende conto che Vera nasconde qualcosa, e così le fa delle domande sul suo rapporto con il duca de Carril. Intanto, Santos viene a sapere che Ricardo e Pia si sono riconciliati, e s'innervosisce. Jana, invece, è molto agitata al pensiero che a breve ci sarà la sua festa di fidanzamento con Manuel; come se non bastasse, scopre che quest'ultimo e Cruz si sono accordati per mentire sul suo passato, in modo tale che possa avere una storia più "decorosa" agli occhi dei membri dell'alta società che saranno presenti all'evento... Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Teresa interroga Vera...

Vera è a dir poco allarmata. La giovane è venuta a sapere dell'imminente arrivo del duca de Carril, il perfido padre, ed ha capito di dover escogitare in fretta un piano per riuscire ad evitare d'incontrarlo. Così, pur di non riceverlo, Vera compie un gesto a dir poco azzardato: si procura un taglio alla mano. La ferita è talmente tanto profonda che è necessario l'intervento di un dottore. A questo punto, Teresa intuisce che c'è qualcosa che non va, e decide di affrontare l'argomento direttamente con la sua amica. La mora domanda a Vera in che rapporti sia con il duca de Carril...

Ricardo e Pia si riconciliano, nella puntata de La Promessa

Da quando Pia è tornata a La Promessa, si è dedicata anima e corpo al tentativo disperato di ricucire il rapporto con Ricardo. Quest'ultimo, infatti, ce l'aveva con lei per non avergli rivelato che non si era davvero suicidata, ma che aveva escogitato un piano per provare a liberarsi della minaccia rappresentata da Gregorio. Finalmente, ora Ricardo ha accettato di parlare con Pia, ed i due sono riusciti a chiarirsi e a riappacificarsi. Santos sta per entrare a conoscenza della loro riconciliazione, cosa che non gli farà per niente piacere...

La Promessa Anticipazioni: Jana fa una scoperta sconvolgente!

Jana è un fascio di nervi. La bionda non riesce a smettere di pensare neanche per un secondo che a breve ci sarà la sua festa di fidanzamento con Manuel. Infatti, benché si stia impegnando molto nel seguire le lezioni della signora Ros, il suo timore è che non sarà all'altezza della situazione. Come se non bastasse, Jana sta per fare una scoperta che la getterà nello sconforto più totale. La futura marchesina viene a sapere che Cruz e Manuel si sono accordati sulla versione della storia da raccontare ai membri dell'alta società che saranno presenti all'evento, in modo tale che il suo futuro possa apparire più "decoroso" di quanto non sia...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.