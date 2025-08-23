La Promessa Anticipazioni 24 agosto 2025: Cruz dà il tormento a Jana, Romulo affronta Petra!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 agosto 2025 vedremo Cruz continuare ad infastidire Jana, mentre Romulo prenderà Petra di petto. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete 4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 agosto 2025 alle ore 19.40 su Rete 4, mentre Teresa cerca di prendersi cura di Marcelo, Cruz continua a minare il buonumore di Jana, la quale è sempre più insicura. Intanto, padre Samuel prende le parti di Maria, finita nei guai dopo averlo accompagnato al rifugio con l'autorizzazione di Romulo. Quest'ultimo, invece, se la prende con Petra per aver punito la cameriera ingiustamente. Nel frattempo, Julia fa sapere sia a José Juan che a Lorenzo che deciderà in piena autonomia del suo futuro. Per finire, Ricardo e Pia finalmente riescono a parlare e a chiarirsi davvero, così come Jana e Maria... Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 24 agosto 2025: Cruz infastidisce Jana...

Marcelo è in allarme. Il giovane ha visto il testimone oculare del crimine che ha commesso aggirarsi per La Promessa e, in preda al panico, è corso dalla sorella per sfogarsi e chiederle supporto. Teresa, in pena per Marcelo, sta provando a fare del suo meglio per rassicurarlo e, soprattutto, per farlo sentire al sicuro. Intanto, Cruz continua a minare il buonumore di Jana. La marchesa, il cui obiettivo è quello di sbarazzarsi una volta per tutte dell'odiata futura nuora senza dare nell'occhio, non fa altro che metterla in difficoltà con una certa nonchalance. Jana, in fin dei conti, si sente già molto insicura di suo...

Romulo affronta Petra nella puntata de La Promessa

Maria è stata messa in punizione da Petra. Quest'ultima ha deciso che la poverina lavorerà per un mese intero senza avere neanche un giorno di riposo, perché, a parer suo, si è assentata troppo volte dal lavoro senza una valida ragione. Interviene in difesa di Maria padre Samuel, il quale tenta di spiegare alla governante che la cameriera lo ha accompagnato al rifugio per aiutarlo con i più bisognosi, e che Romulo le aveva accordato il permesso. Infatti, ora quest'ultimo se la sta prendendo proprio con Petra per il provvedimento ingiustamente preso contro Maria...

La Promessa Anticipazioni: Ricardo e Pia si riconciliano...

Julia è un fascio di nervi, e finalmente prende la parola. José Juan vorrebbe che la giovane gli fosse un po' più riconoscente, visto che l'ha "sistemata", obbligando Curro a sposarla; Julia, però, non sembra per niente felice, anzi. La ragazza sta prendendo l'ex cognato di petto e con fermezza gli fa sapere che vuole poter decidere in piena autonomia del suo futuro. Come reagirà José Juan? Nel mentre, finalmente torna il sereno su Ricardo e Pia, i quali parlano e si chiariscono, così come su Jana e Maria, che si riabbracciano amorevolmente...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.