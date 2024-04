La Promessa Anticipazioni 22 aprile 2024: Maria dice basta e prende una sofferta decisione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria deciderà di rimandare le nozze con Salvador.

Alta tensione tra Maria e Salvador. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda lunedì 22 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la Fernandez e il suo compagno capiranno di essere arrivati a un punto morto della loro storia. La cameriera, dopo lo strano comportamento avuto dal suo fidanzato, in un momento di tenerezza, si convincerà che sia il caso di rimandare le loro nozze a quando l’ex soldato si sarà ripreso dai traumi vissuti in guerra. Maria, con il cuore a pezzi, inizierà a capire perché i suoi amici abbiano cercato di metterla in guardia e comprenderà che tutti hanno tentato di evitarle delle delusioni cocenti. Intanto tra Curro e Martina la situazione sarà ben diversa. I due ragazzi saranno più che mai felici di essersi dichiarati e le cose sembreranno andare di bene in meglio… ma attenzione all’arrivo alla tenuta di due ospiti inattesi.

La Promessa Anticipazioni: Maria preoccupata per Salvador

Tra Maria e Salvador c’è aria di crisi. La cameriera ha compreso che il suo fidanzato non ha ancora dimenticato i traumi della guerra ed è ancora molto turbato. A farglielo capire è stato il comportamento del ragazzo che, davanti a un gesto di tenerezza innocente, è scattato come una molla e si è innervosito. La Fernandez non può permettersi di convolare a nozze con il giovane così fragile e sicuramente non pronto alla vita matrimoniale. Sarà quindi costretta a prendere una decisione necessaria per la felicità sua ma anche per quella di Salvador.

Anticipazioni La Promessa: Maria decide di rinviare le nozze

Maria capirà che l’insistenza dei suoi amici, Lope per primo, aveva una valida ragione. La ragazza comprenderà che tutti hanno cercato di metterla in guardia, prima che succedesse qualcosa che la spaventasse e la deludesse, come purtroppo è successo. La Fernandez si troverà costretta a prendere una decisione sofferta ma necessaria: rimandare le nozze. La cameriera informerà immediatamente Salvador e gli dirà di voler prendere tempo, affinché lui possa riprendersi e ritrovare la sua serenità perduta al fronte.

Trame e Anticipazioni La Promessa: L’amore tra Curro e Martina va a gonfie vele

Se per Maria e Salvador arriverà la brutta batosta e i due saranno costretti a rimandare le nozze a data da destinarsi, per Curro e Martina sarà tutto il contrario. I due ragazzi saranno sempre più innamorati e uniti e il loro amore sembrerà andare a gonfie vele. Curro sarà così tanto felice che vorrà correre a informare Jana di tutto quello che gli sta capitando. La serenità dei giovani sarà però presto turbata dall’arrivo inaspettato dei Margarita e Fernando, i genitori di Martina, decisi a riportare la figlia a casa… o almeno così sembrerà!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.