La Promessa Anticipazioni 25 aprile 2024: Martina nei guai. Arrivano i suoi genitori!

Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'appuntamento speciale con La Promessa del 25 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che alla tenuta arriveranno i genitori di Martina, pronti a riportare la loro figlia a casa e furiosi con lei per le sue bugie.

Giovedì 25 aprile 2024 ci aspetta un appuntamento speciale con La Promessa. La Soap andrà in onda su Canale5 a partire dalle ore 14.10 e saranno trasmessi tre episodi. La storia d’amore impossibile tra Jana e Manuel prenderà il posto di Endless Love e del consueto appuntamento con le trasmissioni di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 25 aprile 2024, Manuel cercherà di parlare con Cruz ma senza ottenere grandi risultati dalla madre. Intanto Jana deciderà di tornare nella sua vecchia casa e scoprirà che qualcun altro vi è entrato.

Pia troverà della cicuta nella camera che condivide con Gregorio e comincerà a pensare che sia stato il marito ad avvelenarla. Per il momento sceglierà di non farne parola con nessuno.

Cruz confesserà a Don Alonso come ha fatto a cacciare Elisa e gli rivelerà quindi di essere venuta a conoscenza del grande segreto della Baronessa. Più tardi i marchesi saranno sconvolti dall’arrivo di Fernando e Margarita, i genitori di Martina, arrivati alla tenuta per riportare la figlia a casa. Jimena rivelerà a Jana di sentirsi tormentata da Cruz e la cameriera spingerà la giovane a godersi la gravidanza e a non dare troppo peso alle parole della suocera. Salvador accuserà Lope di essere stato lui a mettere strane idee in testa a Maria e a farle prendere la decisione di rimandare le nozze. Don Alonso cercherà di prendere tempo con Don Lorenzo, chiedendogli altro tempo per la restituzione del prestito. Il conte però rivorrà subito i suoi soldi.

Anticipazioni La Promessa: Jana e Pia sconvolte da novità inaspettate

Nel lungo appuntamento con La Promessa del 25 aprile 2024, vedremo Jana e Pia fare delle scoperte inaspettate e sconvolgenti. La cameriera, dopo aver chiesto a Manuel di parlare con Cruz e di mettere un freno al suo comportamento, deciderà di tornare nella casa della sua infanzia e di cercare ancora tra le cose di sua madre Dolores. La ragazza, una volta dentro, si accorgerà che l’armadio che lei aveva lasciato aperto, è stato chiuso. Jana capirà immediatamente che qualcun altro deve essere a conoscenza di quella piccola casetta. Ma chi? Pia troverà invece della cicuta nella camera che condivide con Gregorio. La governante comincerà a pensare che sia stato suo marito ad avvelenarla ma senza altre prove concrete, deciderà di tenere per sé questo pensiero e di non farne parola neanche con Jana.

Manuel tenterà di parlare con sua madre Cruz e di convincerla a lasciare in pace Jana... ma non avrà successo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz confessa a Don Alonso come ha incastrato Elisa

Cruz ha cacciato Elisa dalla tenuta ma non ha ancora confidato al marito come abbia fatto. La marchesa rivelerà al consorte di essere riuscita a minacciare la baronessa, dopo aver saputo – da Don Lorenzo – il suo grande segreto. La madre di Manuel dirà a Don Alonso che la Grazalema è coinvolta nella morte di suo marito e grazie alle informazioni di cui è venuta a conoscenza, ha potuto ricattarla e spedirla fuori dalla loro vita. Don Alonso sarà sconvolto da questa inaspettata notizia. Jimena confiderà a Jana di essere stanca delle insistenze di Cruz. La cameriera spingerà la marchesina a godersi la sua gravidanza senza farsi condizionare dalle parole della suocera.

Salvador accuserà Lope di essersi intromesso della sua relazione con Maria e di averla convinta ad annullare le loro nozze. L’ex soldato sarà furioso e intrattabile.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina nei guai. Arrivano i suoi genitori

La felicità di Martina e Curro verrà sconvolta dall’arrivo, alla tenuta, di Fernando e Margarita, i genitori della marchesina. Il fratello di Don Alonso e sua moglie arriveranno a La Promessa per stanare la loro figlia, che avrebbe dovuto essere a Parigi a seguire il corso di moda che invece sta seguendo Leonor al suo posto. Cruz e suo marito scopriranno quindi che la loro amata nipotina ha ingannato tutti e che è arrivata da loro per salvarsi da uno scandalo, di cui è lei stessa la causa.

Tra Don Alonso e Don Fernando la tensione sarà alle stelle ma Cruz interverrà chiedendo al consorte di mantenere la calma e di non cacciare nessuno dei loro ospiti, badando prima di tutto al bene di Martina, che dovrà loro immediate spiegazioni.

