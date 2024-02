La Promessa Anticipazioni 12 febbraio 2024: Salvador perde la testa e se la prende con Lope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 12 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador perderà il controllo e se la prenderà con Lope. Il ragazzo spingerà l'amico a dire la verità a Maria sul carillon e sull'anello.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 12 febbraio 2024, alle ore 16.40, Salvador perderà letteralmente la testa. Il ragazzo stanco delle insistenze di Maria, si sfogherà con Lope, colpevole di averlo messo “nei guai” con la Fernandez, facendole credere che fosse stato lui a regalarle il carillon e l’anello. L’ex soldato sarà furioso con il suo amico e lo inviterà a dire la verità alla giovane cameriera, che finalmente la smetterà di tormentarlo con richieste che lui non può esaudire.

Anticipazioni La Promessa: Salvador perde la pazienza

Maria ha il cuore spezzato. Salvador non vuole proprio avere a che fare con lei e con le sue richieste di matrimonio. Il giovane è troppo ferito e sconvolto dagli orrori che ha visto in guerra e non ha alcuna intenzione di convolare a nozze, ultimo dei suoi pensieri. Per la Fernandez è stato un vero e proprio trauma. Per mesi ha sperato che il fidanzato tornasse e che finalmente fossero felici entrambi ma si è ritrovata a dover rivedere tutti i suoi piani.

La Promessa Anticipazioni: Salvador se la prende con Lope

Salvador è proprio stanco delle insistenze di Maria e sebbene sia consapevole di aver parlato di matrimonio prima di partire, è furioso che la ragazza stia ancora pensando a tutto questo, senza rendersi conto della sua condizione. Ma a farlo arrabbiare è stato soprattutto il fatto che Lope abbia fatto credere alla Fernandez, di essere stato lui a regalarle il carillon e l’anello. Spingerà Lope a rivelare alla giovane la verità, così da far finire tutta questa situazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope riuscirà a dire a Maria la verità?

Lope sarà costretto a dire la verità a Maria ma la cosa sarà molto pesante per il giovane chef. Il ragazzo dovrà ammettere di averle mentito ma soprattutto dovrà svelare o comunque farle capire di provare dei forti sentimenti per lei. Il cuoco riuscirà a farlo senza perdere l’amicizia della bella Fernandez oppure metterà davvero a rischio tutto?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.