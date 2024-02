La Promessa Anticipazioni 15 febbraio 2024: Lorenzo è in preda al panico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lorenzo, in agitazione, continua ad indagare, ma senza risultati...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 15 febbraio 2024 alle ore 16.40, Lorenzo sta continuando ad indagare: deve scoprire chi è stato a sorprenderlo in atteggiamenti intimi con Elisa per metterlo a tacere quanto prima. Il capitano ora sta investigando tra la servitù. Tuttavia, tutti i domestici interrogati negano di averlo visto. Sono sinceri, oppure qualcuno di loro sta mentendo?

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo inganna Cruz!

Cruz era convinta di poter contare sul sostegno di Lorenzo, ma si sbagliava di grosso. La marchesa aveva deciso di provare a sbarazzarsi di Elisa nel modo più efficace, nonché il solo possibile: eliminandola fisicamente. Avendo bisogno di un complice, Cruz ha chiesto al cognato di darle una mano, anche perché, dopotutto, avevano lo stesso obiettivo, ossia sottrarre alla baronessa la parte d'eredità che le aveva lasciato il barone. In realtà, Lorenzo faceva il doppiogioco. Quest'ultimo, mentre faceva credere a Cruz di sostenerla nel suo progetto di avvelenare Elisa, cospirava proprio con lei di metterla ko!

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo ed Elisa eliminano Cruz!

Lorenzo ed Elisa, alla fine, sono riusciti nel loro intento: hanno fatto uscire di senno la moglie di Alonso. Cruz, esasperata, si è avventata contro la rivale nel tentativo di strangolarla. Allora, Elisa ha detto al marchese che non l'avrebbe denunciata, se avesse accettato di far rinchiudere la moglie in una casa di riposo. Ora che Cruz è lontana, la bionda ed il padre adottivo di Curro si stanno godendo la vittoria, e la loro tresca amorosa segreta...

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lorenzo indaga...

Lorenzo ed Elisa sanno bene che nessuno deve sapere della loro relazione clandestina, altrimenti il loro piano di mettere le mani sul patrimonio dei de Lujan sarebbe a rischio. Purtroppo per loro, però, sembra proprio che qualcuno li abbia sorpresi a scambiarsi un bacio appassionato. Il comandante, allarmato, sta continuando a cercare di scoprire chi li abbia spiati per metterlo a tacere quanto prima. Ora Lorenzo sta svolgendo le sue indagini tra la servitù, ma tutti i domestici interrogati negano categoricamente di averlo visto...

