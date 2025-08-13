La Promessa Anticipazioni 14 agosto 2025: Don Lorenzo gongola ma Manuel stavolta è una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Don Lorenzo metterà Jana in imbarazzo. Manuel interverrà ma purtroppo non potrà fare nulla per aiutare la sua amata. Il Capitano lo spiazzerà!

Jana finirà di nuovo per fare un errore e la colpa sarà di Don Lorenzo. Manuel sarà pronto a vendicarla ma le cose non si metteranno bene per lui. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il Capitano metterà alla prova la giovane e la farà sentire talmente in soggezione da farla cadere in fallo. Piena di vergogna, la ragazza cercherà rifugio nelle cucine ma Petra e Don Ricardo, per ordine di Cruz, dovranno rimandarla nella sua stanza. Intanto Manuel se la prenderà con lo zio e lo accuserà di aver giocato sporco. Il De La Mata, subdolamente, risponderà a tono al ragazzo e gli dirà di aver voluto anzi dovuto testare la preparazione della futura erede del marchesato de Lujàn. Il marchesino, purtroppo, non potrà controbattere come vorrà; la spiegazione del Capitano sarà difficilmente contestabile. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 14 agosto 2025: Jana commette un nuovo errore

Jana è distrutta e purtroppo non riesce a uscire dalla situazione in cui si trova. L’amore per Manuel l’ha convinta ad accettare cose che lei non avrebbe mai e poi mai accettato se non fosse stata così innamorata. Cruz le ha fatto cambiare tutti i suoi abiti e le ha pure affiancato un’istitutrice che, giornalmente, le sta dando lezioni di buone maniere, per renderla una signora. Purtroppo però, nonostante i suoi sforzi, non riesce a entrare nei meccanismi impagliati della nobiltà, a cui lei non appartiene e che la costringono a stare lontana dalle persone che lei ama e con cui ha vissuto sino a poco tempo fa. Non può nemmeno più frequentare la sua amica Maria senza nascondersi e senza rischiare di essere “denunciata” alla marchesa. Per non parlare poi delle cene e dei pranzi in famiglia, delle vere e proprie riunioni in cui lei si sente fuori posto. E in una di queste, a cui deciderà di partecipare dopo aver fatto una promessa a Manuel, finirà per commettere un errore.

Don Lorenzo pungola Jana, Manuel si infuria: ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana farà un errore durante l’ennesima cena in suo onore organizzata da Cruz. A farla sbagliare sarà Don Lorenzo che, stavolta, non si limiterà a guardarla male ma la metterà alla prova in modo malefico. Non sapendo rispondere a tono al nobile, la giovane cadrà nella provocazione e finirà per sentirsi di nuovo umiliata, tanto da scappare a gambe levate dai suoi amici, nelle cucine. Manuel sarà una furia e aggredirà lo zio accusandolo di aver giocato sporco. Ma la risposta de De La Mata lo spiazzerà del tutto, impedendogli di fare qualsiasi altra mossa.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo zittisce Manuel e gongola

Manuel accuserà Don Lorenzo ma lui saprà rispondergli per le rime. Il Capitano gli dirà di aver messo sì alla prova Jana e di aver fatto pure bene. Bisogna infatti testare, più e più volte, le qualità della futura marchesina di Lujàn, visto il compito che dovrà assolvere come consorte dell’erede del marchesato. Manuel rimarrà spiazzato; non saprà continuare la sua arringa e dovrà limitarsi a osservare le mosse del suo odiato zio. Intanto Jana avrà trovato rifugio nelle cucine e vorrà rimanere nascosta là per un po’. Peccato che Petra e Don Ricardo debbano cacciarla obbedendo agli ordini di Cruz.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.