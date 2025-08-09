La Promessa Anticipazioni 10 agosto 2025: Maria e Jana rischiano grosso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 10 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Maria e Jana rischieranno di essere scoperte da Petra e che la governante vada a dire tutto a Cruz e metta in pericolo la futura marchesina.

Maria e Jana rischieranno grosso nella puntata de La Promessa in onda il 10 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Petra entrerà nella stanza della futura marchesina di mattina presto e rischierà di beccare la Fernandez. La cameriera non dovrebbe essere al piano nobile o meglio non dovrebbe dormirci ma ha fatto compagnia alla sua amica, che aveva bisogno della sua compagnia. La governante troverà gli abiti da lavoro della ragazza ma Jana sarà lesta e fingerà che siano i suoi, da cui ha difficoltà a separarsi. Intanto Don Lorenzo prenderà di mira Ayala. Il Capitano si prenderà gioco del conte e si vanterà per averlo distrutto e costretto ad andarsene. Ignacio cercherà di minacciarlo un’altra volta ma purtroppo le sue parole non avranno alcuna presa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa: Maria fa compagnia a Jana ma rischia grosso

Jana ha chiesto a Maria di dormire nella sua stanza con lei. La ragazza si sente molto sola nel piano nobile e ha proprio bisogno della sua amica al suo fianco. La cameriera ha accettato e forse suggestionata dal sontuoso letto in cui si è trovata a dormire ha fatto un sogno stranissimo, in cui tutto il suo mondo è cambiato. Maria ha sognato di essere una nobile e di baciare Manuel. Il bacio con il marchesino ma soprattutto grande amore della sua amica l’ha turbata tanto da farla svegliare e per fortuna che è successo, visto che alla porta busserà qualcuno che se la scoprisse, andrebbe su tutte le furie e metterebbe Jana in pericolo.

Maria e Jana rischiano grosso nella puntata de La Promessa

Alla porta di Jana busserà Petra. La ragazza sarà costretta a farla entrare per non destare sospetti ma dovrà far nascondere Maria. Se infatti la vedesse nella stanza in camicia da notte, scoprirebbe che la ragazza ha dormito là, cosa non consentita dalle regole dell’etichetta. Jana dovrà fingere che tutto vada bene ma soprattutto dovrà essere lesta per spiegare alla governante perché ci sia una divisa da lavoro sulla sedia. La futura marchesina le dirà che è la sua e la pregherà di lasciarla nella sua camera come ricordo della sua vita passata. Ma Petra ci cascherà o capirà subito che qualcosa non quadra?

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo si prende gioco di Ayala

Petra e Martina hanno silurato Ayala e ora il conte deve andarsene. Don Lorenzo non perderà occasione di prendere in giro il conte per il suo destino infausto e si prenderà il merito di aver causato lui le sue disgrazie. Ignacio non sopporterà il comportamento del suo rivale, si infurierà contro di lui e tornerà a minacciarlo ma stavolta le sue paure non avranno alcuna presa sul nobile, che si beerà di averlo rovinato e di essersi liberato di lui e della sua presenza scomoda. Curro rivelerà a Julia che lui sì la sposerà ma non l'amerà mai. La ragazza ci rimarrà molto male e penserà che la colpa sia solo di Martina.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 10 al 16 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.