La Promessa Anticipazioni 15 agosto 2025: Cruz torna all'attacco contro Jana e Manuel diventa suo "complice"

Nella puntata de La Promessa in onda il 15 agosto 2025 Cruz organizzerà la mossa definitiva per liberarsi di Jana e, con astuzia, coinvolgerà pure Manuel. Il marchesino, senza rendersi conto, diventerà suo complice. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Cruz sta facendo di tutto per fiaccare lo spirito di Jana e farla desistere dal suo intento di sposare Manuel. Nella puntata de La Promessa, in onda il 15 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesa affilerà così astutamente le armi da far sì che Manuel sia suo complice. La nobile riferirà al figlio di voler organizzare una festa di fidanzamento per lui e la sua compagna e di volerlo fare per aiutare entrambi. Dovranno però inventare un passato credibile per la giovane, affinché nessuno la prenda di mira. Il marchesino sarà contento e dirà alla madre di volersi occupare lui stesso di questa faccenda. Intanto Julia affronterà José Juan e scoprirà che il fratello di Paco ha ricevuto dei soldi da Don Lorenzo e che in cambio lui dovrà aiutarlo a liberarsi di Curro. La ragazza ne sarà molto delusa e rifletterà a lungo sul triste futuro che sembra attenderla. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 15 agosto 2025: Cruz entra in azione contro Jana

Cruz ha un nuovo piano contro Jana e lo sta piano piano affinando. La marchesa ha assunto un’istitutrice per l’innamorata di suo figlio ma il suo obiettivo non è certo quello di renderla una signora anzi vuole fiaccare il suo spirito e convincerla che mai e poi mai sarà adatta al suo nuovo ruolo. Ma la giovane ex cameriera non ha nessuna intenzione di mollare e la signora Ros, per quanto severa, non si sta rivelando una minaccia per lei. Cruz è però comunque certa che Jana farà altri errori e che finirà per mettere così tanto in imbarazzo Manuel da ledere il loro rapporto. E penserà che si arrivato il momento di entrare in azione con la sua nuova e definitiva mossa.

Manuel complice inconsapevole di Cruz nella puntata de La Promessa

Cruz non si sta comportando in modo ostile nei confronti di Jana anzi sta fingendo di volerla aiutare, chiudendo un occhio davanti ai suoi errori e organizzando più volte delle cene in suo onore. La marchesa penserà di fare una nuova mossa, una di quelle che lasciano il segno. Spingerà Manuel a organizzare, il più presto possibile, un fidanzamento ufficiale, nella quale presenteranno Jana come la sua fidanzata ufficiale. Prima però dovranno inventare un passato plausibile per la ragazza. Manuel si troverà d’accordo con sua madre, senza capire che il suo vero obiettivo è quello di mettere in imbarazzo la ragazza anzi rovinarla proprio. Il marchesino rivelerà alla mamma di volersi occupare personalmente di parlare con la sua amata, affinché si convinca della necessità di questa festa.

La Promessa Anticipazioni: Julia distrutta dalla verità di José Juan

Julia è incerta sul da farsi; da una parte sposare Curro non le dispiacerebbe ma dall’altra sa che il ragazzo non l’amerà mai e la cosa la rende molto triste. Ma a sconvolgerla sarà quello che le dirà José Juan, che affronterà stanca delle sue continue insistenze. Il fratello di Paco le rivelerà di aver ricevuto del denaro da parte di Don Lorenzo e in cambio del suo matrimonio con il baronetto. La giovane si ribellerà e confermerà che né un matrimonio - per giunta senza amore - né dei soldi potranno lenire le sue ferite e la sua tristezza per aver perso Paco. Il Capitano la zittirà dicendole di non lamentarsi e di accettare i soldi, l’unica cosa a cui – in questo momento – dovrebbe pensare.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.