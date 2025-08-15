Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Pia tornerà a lavorare alla tenuta; Petra la tratterà con freddezza ma stavolta la cameriera non vorrà la guerra.

La puntata de La Promessa in onda il 16 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci riserverà grandi ritorni. Le anticipazioni ci rivelano che Pia e Don Romulo riprenderanno servizio alla tenuta e Petra partirà all'attacco cercando di pungolare, da subito, la sua rivale. Pia non cederà alle sue provocazioni e le rivelerà di voler avere, da quel momento in poi, una convivenza pacifica. Vera sarà sconvolta dall’arrivo di suo padre ma il Duca De Carril, una volta arrivato a casa dei marchesi, fingerà di non vederla. Manuel convincerà Jana dell’importanza della festa di fidanzamento e la giovane, preoccupata, si confiderà di nuovo con Maria. La Fernandez, oltre a darle il suo incoraggiamento, le confesserà di aver cambiato idea su Padre Samuel. Pelayo esprimerà la sua paura che il padre del bambino che aspetta Catalina torni a reclamarlo mentre Martina farà una domanda scomoda a sua cugina, chiedendole se sia ancora innamorata di Adriano. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 16 agosto 2025: Pia torna alla tenuta e non vuole più la guerra contro Petra

Cruz ha riassunto Pia e Don Romulo ma non certo per bontà. La marchesa non ha sopportato che i due abbiano cominciato a lavorare per i Duchi de Los Infantes e che questi abbiano usato questo particolare per metterli in cattiva luce. La nobile ha quindi dovuto agire per frenare le malelingue contro la sua famiglia ma l’idea di riavere i due camerieri nella sua casa, non le fa per nulla piacere. Petra è una furia e al ritorno di Pia la tratterà, come prevedibile, con freddezza. Ma la cameriera non cederà davanti alle pressioni e confesserà di non volere più la guerra con la governante ma una convivenza pacifica. Riuscirà a ottenerla?

La Promessa: Arriva il Duca de Carril, Vera sbianca!

Petra informerà i domestici che i marchesi sono in fermento. Molto presto alla tenuta arriverà il Duca De Carril. Vera avrà molta paura che suo padre stia arrivando per lei e Lope così come le cuoche dovranno calmarla. Ma una volta che il nobile sarà a casa Lujàn, ignorerà la ragazza. Che cosa avrà in mente? Cruz è tornata all'attacco e Manuel ha finito, senza accorgersi, per fare il suo gioco. Il ragazzo è riuscito a convincere Jana che la festa di fidanzamento sia necessaria e ha così messo la giovane in una situazione molto scomoda. L’ex cameriera sarà molto preoccupata e confesserà a Maria di essere in ansia. La Fernandez le darà il suo aiuto ma le rivelerà anche qualcosa che riguarda lei. Le confesserà di aver cambiato idea su Padre Samuel, dopo le ultime sue confessioni.

Martina fa una domanda scomoda a Catalina, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Le nozze tra Catalina e Pelayo si avvicinano e il conte fa i conti con i suoi pensieri. In lui si annideranno molti dubbi, uno di questi riguarderà il padre del bambino che la marchesina aspetta. Pelayo avrà paura che Adriano torni per reclamare suo figlio. Catalina dovrà ancora una volta rassicurarlo mentre Martina vorrà sapere qualcosa di più e domanderà alla cugina se sia convinta delle sue nozze e se, soprattutto, sia ancora innamorata del mezzadro. Che risposta riceverà?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.