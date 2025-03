La Promessa Anticipazioni 15 marzo 2025: Lope e Santos sorvegliati speciali, Don Ricardo non ha pietà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme succederà nella puntata de La Promessa in onda il 15 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Don Ricardo e Don Romulo terranno d'occhio Santos e Lope affinché i due ragazzi non arrivino di nuovo alle mani. Ayala intanto dovrà difendersi dalle accuse di Petra.

La confessione di Lope ha messo in guardia sia Don Romulo che Don Ricardo. Per questo, nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 15 marzo 2025, alle ore 19.35, i maggiordomi decideranno di tenere d’occhio i due ragazzi e di impedire loro di tornare di nuovo alle mani. Nonostante l’intervento dei due, il cuoco continuerà ad avere paura che il valletto non smetta di tormentare la povera Vera, ormai vittima abituale della sua prepotenza. Intanto Ayala dovrà difendersi dalle accuse molto pesanti di Petra, convinta che lui abbia messo in scena il suo avvelenamento per liberarsi di Martina e per sposare liberamente Margarita.

La Promessa: Lope pronto a tutto per aiutare Vera

Lope non se la sta passando benissimo. Da quando Santos è arrivato alla tenuta, la sua vita è diventata un incubo. Il cuoco è entrato nel mirino del valletto per via del suo rapporto con Vera, di cui il figlio di Don Ricardo si è invaghito e che vuole a tutti i costi che sia sua. Lope ha cercato di impedire al giovane di tormentare l’affascinante cameriera ma il segreto di quest’ultima, purtroppo scoperto dal terribile cameriere, gli ha impedito di avere la meglio sulle sue angherie e lo ha portato ad annegare i suoi dispiaceri nell’alcol. Grazie all’aiuto di Jana, Maria e Salvador, lo chef si è rimesso in sesto e ha trovato il coraggio di confessare a Don Romulo tutta la verità dietro al suo strano e preoccupante atteggiamento.

La Promessa Anticipazioni 15 marzo 2025: Don Ricardo e Don Romulo tengono d’occhio Santos e Lope

Lope ha rivelato a Don Romulo che Santos tormenta da tempo la povera Vera e a Don Ricardo questa storia non è giunta purtroppo nuova. Il maggiordomo era già al corrente dei vizi di suo figlio e non gli è quindi risultato strano che una cosa simile sia successa anche sotto il tetto de La Promessa. Per evitare che Lope e il valletto arrivino di nuovo alle mani, cosa probabile visto la tensione che si è creata tra loro, i due maggiordomi prometteranno di tenere d’occhio entrambi. Questo non basterà a rincuorare il cuoco, che avrà sempre paura che la sua amata subisca ancora le angherie del terribile domestico, che sa benissimo come difendersi e come far ricadere le colpe sugli altri.

Don Ricardo si difende dalle accuse di Petra nella puntata de La Promessa

Petra ha sbugiardato Ayala senza pietà. La cameriera ha confidato a Catalina di avere il dubbio che il conte abbia messo in scena il suo avvelenamento per incastrare Martina e liberarsi di lei. Secondo la governante, il conte ha orchestrato l'imbroglio per poter sposare Margarita e per poter quindi mettere le mani sulle quote de La Promessa, ottenute in eredità dalla donna, dopo la morte di suo marito. Questa rivelazione ha scosso gli animi di tutti gli abitanti della tenuta e Ignacio si difenderà dalle calunnie messe in giro da Petra. E sino a quando non verranno trovate le prove dell’innocenza di Martina, la situazione rimarrà invariata. La povera marchesina dovrà quindi rimanere in manicomio, abbandonata a se stessa.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.