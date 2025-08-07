TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 8 agosto 2025: Hatice fa una scoperta allarmante...
La forza di una donna
La forza di una donna Anticipazioni 8 agosto 2025: Hatice fa una scoperta allarmante...

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda l'8 agosto 2025 su Canale 5. Hatice viene a sapere qualcosa che la spinge a rivedere la sua posizione...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci stupiranno. Nell'episodio in onda l'8 agosto 2025 alle 17:10, Hatice scopre dal dottore che Sirin è gravemente malata, e così prova a giustificare i suoi atteggiamenti folli, evitando di darle la colpa. Intanto, Ceyda e Yeliz stanno per tornare a piede libero. Una volta scarcerata, però, la mora riceve una brutta sorpresa: suo marito vuole che divorzino!

La forza di una donna: Hatice apre gli occhi su Sirin...

Sirin ne ha combinate davvero tante, dimostrando di volta in volta di essere una persona mentalmente instabile. Infatti, oltre ad essere ossessionata da Sarp e da Bahar, alla quale vuole rovinare la vita ad ogni costo, è una bugiarda patologica: Ender, ad esempio, ha smesso di crederle, convinto che qualsiasi cosa dica sia una menzogna. Come se non bastasse, il padre ha persino iniziato a pensare che la figlia sia un essere spregevole. Anche Hatice ha aperto gli occhi su Sirin, tanto che stava provando a prendere le distanze da lei; ora, però, la situazione potrebbe ribaltarsi nuovamente...

Hatice perdona Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Hatice sta avendo un preoccupante colloquio con il dottore. Il medico assicura alla donna che Sirin è gravemente malata. Alla luce di questa allarmante confidenza che le è stata fatta da un vero professionista, Hatice si ritrova a mettere tutto in discussione, tornando a giustificare gli atteggiamenti folli della secondogenita. Secondo la madre non è il caso di continuare ad infierire su Sirin, dandole delle colpe che, in realtà, non ha: lei non fa ciò che fa perché è malvagia, come ha iniziato a pensare Ender, bensì perché non sta bene...

Yeliz divorzia, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'8 agosto 2025 de La forza di una donna

Prima è toccato ad una e poi all'altra: nel giro di qualche ora, Yeliz e Ceyda sono finite dietro le sbarre. Le due si erano recate a casa di Hatice per una "spedizione punitiva" ai danni di Sirin, colpevole di aver aggredito Bahar; la perfida riccia, però, ha chiamato aiuto, e così è arrivata la polizia che ha messo le manette ai polsi a Yeliz. In seguito, Ceyda era tornata nel suo appartamento, dove l'attendeva Hikmet; quest'ultimo, sentendosi con le spalle al muro per l'arrivo del suocero Seyfullah con i suoi uomini, ha cercato di spingere la bionda giù dalla finestra. La polizia l'ha salvata, ma l'ha anche portata in centrale per sbatterla in cella. Adesso, per fortuna, sia Yeliz che Ceyda vengono scarcerate... peccato che ad attendere la mora ci sia una brutta sorpresa: suo marito vuole il divorzio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:10.

