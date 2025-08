La forza di una donna Anticipazioni 4 agosto 2025: Bahar contro Enver, Sarp in partenza!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 4 agosto 2025 su Canale 5. Bahar affronta Enver a brutto muso, mentre Piril convince Sarp a partire per l'America!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 4 agosto 2025 alle 17:10, Bahar ha scoperto che Enver era al corrente della relazione clandestina tra Sarp e Sirin, e così lo affronta a brutto muso. Dopodiché, vuole andare a prendere di petto proprio la sorellastra per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. L'uomo prova ad impedire che s'incontrino. La poverina si reca a casa di Hatice, ma Sirin non c'è, quindi si sfoga con i presenti, accusandoli apertamente e duramente. Nonostante ciò, Enver vorrebbe comunque continuare ad aiutarla. Al contempo, Piril sta cercando di convincere Alp a partire per l'America. Che cosa le risponderà?

La forza di una donna: Bahar contro Enver...

Bahar ha appena fatto una scoperta a dir poco scioccante: l'amante segreta di Sarp era Sirin. Quando la poverina è entrata a conoscenza dell'esistenza di un'altra donna nella vita del defunto marito, di certo non si sarebbe mai neanche potuta immaginare che si trattasse proprio della perfida sorellastra, anche perché all'epoca era soltanto una ragazzina. Come se non bastasse, Bahar viene a sapere che Enver era al corrente della relazione clandestina tra Sarp e Sirin, ma aveva preferito non dirle niente. Sentendosi tradita da una delle poche persone di cui si fidava ciecamente, la giovane va su tutte le furie e lo affronta a brutto muso!

Bahar fuori di sé... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar è impaziente di avere un faccia a faccia con Sirin, la presunta amante di Sarp. Ender sta cercando di fare il possibile per impedire che le due s'incontrino, ma Bahar è irrefrenabile. La ragazza raggiunge in fretta e furia la casa di Hatice per prendere Sirin di petto; tuttavia, resta delusa quando scopre che quest'ultima è fuori. Bahar, allora, arriva a sfogare tutta la sua rabbia contro i presenti, colpevoli di aver coperto Sirin: sapevano bene che lei aveva una tresca segreta con suo cognato, però nessuno le ha detto niente al riguardo. Il patrigno è sinceramente pentito, e, nonostante lei sembri volerlo allontanare, vorrebbe comunque continuare ad aiutarla...

Sarp parte per l'America, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 4 agosto 2025 de La forza di una donna

Piril è tormentata da un pensiero: Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk non sono morti come hanno sempre creduto. La donna sa che la prima moglie di "Alp" ed i due figlioletti sono ancora vivi, e sono ad un passo da loro. Conscia del fatto che suo marito non abbia mai dimenticato Bahar, adesso Piril vive nel terrore che Alp possa lasciarla per tornare da lei, il suo primo vero grande amore. Proprio per scongiurare questa terribile eventualità, lei si è messa in testa di portar via il coniuge da Istanbul quanto prima. Piril propone ad Alp di tornare subito in America, e lui ne resta molto sorpreso, visto che era stata lei a voler tornare ad Istanbul...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:10.