La forza di una donna Anticipazioni 7 agosto 2025: Ceyda e Yeliz pronte a picchiare Sirin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 7 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Ceyda e Yeliz vogliono farla pagare a Sirin, ma...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 agosto 2025 attorno alle 17:10, Arif cerca di spiegarsi con Bahar, ma lei non ne vuole sapere di lui. Intanto, Ceyda e Yeliz si recano insieme da Sirin per fargliela pagare per aver colpito Bahar. La riccia riesce a chiamare aiuto tempestivamente, tanto che la mora viene arrestata. Una volta rincasata, la bionda rischia di essere buttata giù dalla finestra da Hikmet. Per fortuna, la polizia arriva per tempo per salvarla; poi, però, l'arresta. Parallelamente, Piril continua ad indagare su Bahar per scoprire qualcosa in più su di lei...

La forza di una donna: Bahar chiude con Arif...

Bahar è furiosa con tutte le persone a lei più vicine. Infatti, dopo aver scoperto che la presunta amante di Sarp era proprio Sirin, è venuta anche a sapere che i suoi cari ne erano già al corrente. Bahar ha affrontato a brutto muso Ender e Yeliz per questo motivo, e poi ha fatto lo stesso con Arif. Ora, quest'ultimo, che non riesce a rassegnarsi al fatto che l'amata lo stia tenendo a debita distanza, sta cercando di parlarle per tentare di spiegarle le sue ragioni, ma sembra proprio che Bahar sia irremovibile: non ha la minima intenzione di starlo a sentire, perché è ancora troppo arrabbiata e delusa...

Yeliz in manette... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Ceyda viene a sapere che Sirin ha assalito Bahar, ed adesso non vede l'ora di fargliela pagare per questo. La bionda si rivolge a Yeliz, ed insieme si recano a casa di Hatice per una sorta di "spedizione punitiva". Quando la perfida riccia si rende conto delle loro intenzioni, in preda al panico chiama subito aiuto. Così, sopraggiunge la polizia che la salva dalle grinfie di Ceyda e Yeliz, e che poi mette le manette ai polsi a quest'ultima. Yeliz viene portata via da degli agenti ed infine finisce dietro le sbarre, mentre la sua "complice" rincasa in stato confusionale...

Ceyda in arresto, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 7 agosto 2025 de La forza di una donna

Ceyda è appena tornata a casa quando riceve la visita a sorpresa di Hikmet. Dato che non ha alcuna intenzione di continuare a tollerare la sua ingombrante presenza, la giovane allerta Seyfullah, che li raggiunge in tutta fretta insieme ad alcuni dei suoi uomini. A questo punto, il malvivente, sentendosi con le strette al muro e non vedendo altre vie d'uscita, minaccia di spingere Ceyda giù dalla finestra. Fortunatamente, il tempestivo arrivo della polizia evita il peggio. Tuttavia, gli agenti arrestano la bionda. Al contempo, Piril sta continuano ad investigare senza sosta su Bahar, determinata a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulla sua "rivale in amore"...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.