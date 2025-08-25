Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 26 agosto 2025 su Canale 5. Sarp chiede a Levent di organizzargli un altro incontro con Sirin...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 26 agosto 2025 alle 17.00 circa, Umran va a trovare Ceyda per verificare in che modo lei stia spendendo i soldi che le ha dato, senza sapere però che l'appartamento appartiene a Musa. Intanto, Piril si accorge che Bahar si è aperta un nuovo profilo social. Sarp, invece, chiede a Levent di organizzargli un incontro con Sirin. Suat, scoperto del loro incontro, affronta a brutto muso Munir per non averlo impedito!

La forza di una donna: Umran va a trovare Ceyda...

Ceyda sta per ricevere una visita inaspettata, e forse neanche troppo gradita. La bionda apre la porta ad Umran, la vulcanica e credulona moglie di Hikmet, che l'ha raggiunta per un motivo ben specifico. Umran, infatti, pretende di verificare in che modo Ceyda stia spendendo tutti i soldi che le ha dato per il matrimonio con Peyami. Tuttavia, la donna non ha la minima idea del fatto che l'appartamento in questione non appartiene alla cantante come crede, bensì è di proprietà di Musa, che, dopo la separazione da Jale, si è trasferito nel quartiere di Bahar...

Piril fa una scoperta allarmante... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Piril è ossessionata dalla sua "rivale in amore", da quando ha scoperto che non è morta come credeva: Bahar è ancora viva, ed "Alp" non ha mai smesso di pensare a lei. La donna è terrorizzata al pensiero che il marito possa scoprire la verità, e di conseguenza piantarla in asso per correre tra le braccia della sua prima moglie. Ora, Piril sta per fare una scoperta che la renderà ancora più nervosa: Bahar si è aperta un nuovo profilo social. E se "Alp" lo trovasse? A quel punto lui capirebbe tutto e per lei sarebbe davvero la fine...

Sarp rivede Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 26 agosto 2025 de La forza di una donna

Sarp sa che l'unica persona che potrebbe fornirgli tutte le risposte alle domande che da anni lo tormentano è Sirin. L'uomo le ha già chiesto più e più volte in che modo siano morti Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, ma, la sola volta che si è degnata di accontentarlo, lei gli ha detto una bugia. Non soddisfatto, Sarp sta supplicando Levent di organizzare un incontro con Sirin. Così, quando i due si vedono, lei scoppia a piangere e gli chiede scusa, poi sorprendentemente anche lui le chiede perdono. Poco dopo, Suat viene a sapere che Sarp ha rivisto Sirin e va su tutte le furie, sfogando tutta la sua ira su Munir, il quale avrebbe dovuto fare in modo che ciò non accadesse...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.