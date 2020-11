L'Alligatore: la Prima Puntata va in onda Stasera 25 Novembre su Rai2

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento per gli appassionati del genere noir lo offre Rai2. Debutta questa sera 25 novembre la fiction L'Alligatore, tratta dai romanzi di Massimo Carlotto.

Debutta questa sera mercoledì 25 novembre alle 21:20 su Rai2 la nuova fiction L'alligatore, una serie crime/noir tratta dai romanzi dello scrittore Massimo Carlotto. Inserendosi nel percorso intrapreso da Rai2 con contenuti sull’innovazione del linguaggio e sulla forza trasgressiva dei temi trattati, La fiction racconta in quattro puntate la storia di Marco Buratti, detto l'Alligatore, è un ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere. Dietro le sbarre, l'uomo ha messo da parte il canto per diventare un investigatore molto particolare. Insieme a due amici inizia a svolgere indagini che rivelano malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti collusi dalla facciata pulita.

L'alligatore: la trama della prima puntata di stasera 25 novembre

La verità dell'Alligatore

L’avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale dove l’Alligatore ha trovato rifugio. Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Fatto alquanto strano, visto che si trova in regime di semilibertà e gli manca poco per scontare completamente la pena. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo che l’Alligatore ha conosciuto in carcere, dove è nata un’amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza. L’Alligatore ha una motivazione forte per accettare il caso, non esita, si mette subito all’opera, scopre che Magagnin ha ricominciato con l’eroina e che, soprattutto, aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli.

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è diretto da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.

L'appuntamento con L'alligatore è su Rai2 questa sera mercoledì 25 novembre alle 21:20.