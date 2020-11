L'alligatore: Data di Uscita, Trama e Cast della nuova Fiction di Rai 2

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento per gli appassionati delle crime story lo offre Rai 2 il 25 novembre con la fiction L'alligatore, in anteprima mercoledì 18 su RaiPlay.

Con un’offerta diversificata rispetto a quella di Rai 1 che opera in termini più generalisti, Rai 2 continua a puntare sull’innovazione del linguaggio e sulla forza trasgressiva dei temi trattai, sulla loro carica problematica espressa attraverso storie e personaggi complessi e divisi. In questo contesto si inserisce la nuova fiction intitolata L'alligatore che si insinua nei meandri del genere crime/noir.

L'alligatore: Data di Uscita

Tratta dai romanzi dello scrittore Massimo Carlotto, L'alligatore è la nuova fiction crime/noir in programmazione sul palisensto di Rai 2. Andrà in onda in prima serata sulla seconda rete della Rai il 25 novembre, ma sarà resa disponibile in anteprima su RaiPlay una settimana prima, il 18 novembre. Su Rai 2 sono previste quattro serate per la messa in onda di tutte le puntate de L'alligatore.

L'alligatore: Trama

La fiction ruota intorno al personaggio di Marco Buratti, detto l'Alligatore, un ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere. Quando esce vuole riprendersi la sua vita, bersela anche e non essere indifferente. È per questo che mette da parte il canto e accetta d’indagare sui guai del suo ex compagno di cella, Alberto Magagnin. Per farlo chiede aiuto a un altro ex compagno di cella, Beniamino Rossini.

Marco comincia la sua nuova vita consapevole che fare i conti con il passato è inutile e doloroso, ma prova lo stesso a riacciuffare l’amore impossibile per Greta riuscendo però solo a farsi male. Lei non lo perdona, lo accusa di aver tradito la sua fiducia e di aver distrutto il loro sodalizio musicale e sentimentale. Finisce allora nelle braccia di Virna, una falena che gli volteggia intorno, affascinata dalla sua luce e dal suo buio. Nella sua nuova vita anfibia, l'Alligatore deve tenere così insieme mondi opposti, quello sommerso e quello fuori dall’acqua, il vero e il falso delle cose, ciò che è giusto con ciò che è sbagliato.

Mette insieme, in una specie di banda di pazzi Rossini e Max detto La Memoria, un giornalista ambientalista e pacifista. Beniamino è un contrabbandiere dalla mira infallibile, sprecone, consumista, che ama le notti sensuali e una danzatrice del ventre, Sylvie. Max, insieme alla sua donna, Marielita, combatte contro il degrado ambientale, rischiando la propria e l’altrui incolumità per denunciare i balordi che inquinano.

L'alligatore: Cast

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.