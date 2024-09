Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 settembre 2024 - Adelaide riceverà un aiuto inaspettato per salvare il suo rapporto con Odile. La Contessa avrà un suggerimento molto valido – e apparentemente disinteressato – da parte di Umberto. Il Guarnieri vorrà aiutare sua cognata a riavvicinarsi a sua figlia e lei accetterà di buon grado il suo interessamento, convinta che la sua idea possa funzionare. Intanto Marcello, grazie a delle importanti informazioni trovate da Matteo, riuscirà a incontrare l’Aga Khan prima del Commendatore. Portelli e Odile si troveranno per caso e cominceranno a parlare di Maria mentre Roberto chiederà a Rosa di fare una serie di interviste alle Veneri sul tema “La Prima Volta”. Le ragazze dovranno raccontare un po’ di loro stesse e rivelare le emozioni provate quando hanno fatto qualcosa per la prima volta. Armando riuscirà a parlare con il padre di Elvira e tenterà di convincerlo a incontrare Salvatore, almeno per conoscerlo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 settembre 2024 - Guido avrà una brutta sorpresa da Lollo. Il Del Bue sarà gelato da una risposta di suo figlio, che lo lascerà completamente senza parole davanti a un’innocente richiesta. Intanto Filippo comincerà a sospettare che Marina possa essere coinvolta nell’aggressione appena avvenuta mentre Eugenio e Lucia dovranno prendere una decisione circa la richiesta di Damiano di essere maggiormente coinvolto nelle ricerche del boss. I due magistrati accetteranno di concedergli questa opportunità? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

