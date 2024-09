Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 settembre 2024 - Matteo confiderà a sua madre la sua grande paura. Portelli confesserà di aver timore che Marcello, con il suo progetto dedicato all’Alta Moda, si scontri contro Umberto e scopra del patto che lui ha stretto con Guarnieri. Il giovane spererà che il fratello cambi idea. Armando prenderà a cuore la faccenda Salvo ed Elvira e deciderà di parlare con il padre della Venere per farle cambiare idea. Intanto una lettera di Tullio creerà nuovo scompiglio tra la giovane e la sua famiglia. Marta riceverà una telefonata da Matilde, che le chiederà un favore. La Frigerio vorrebbe che la Guarnieri le spedisse dei disegni del padre, di cui ha bisogno ma che ha lasciato a Milano nella fretta di partire per gli Stati Uniti... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 settembre 2024.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 settembre 2024 - un colpo di scena potrebbe ribaltare completamente il risultato del processo per la custodia di Tommy. La polizia farà una scoperta inaspettata proprio durante le battute finali di questa lunga e triste storia. Per Ida potrebbe essere l’occasione giusta per vincere la guerra contro Ferri. Intanto Rosa e Damiano si incontreranno per aggiornarsi sulle indagini su Torrente. Il Renda rivelerà all’ex compagna di voler scendere lui stesso in pista per trovare il boss e per chiudere definitivamente questa storia... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 settembre 2024.