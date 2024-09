Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 settembre 2024 - Salvo scopre che Elvira gli ha nascosto qualcosa e ci rimane molto male. Il barista cercherà di capire come mai la sua amata gli abbia mentito e Ciro, vedendolo così nervoso, finirà per rivelargli il segreto che la Venere gli sta davvero tenendo nascosto. Il padre di Maria e Agata gli dirà che i genitori della Gallo sono contrari alla sua unione con la figlia perché lui è meridionale. Marta riceve il teatrino in tempo per la festa dei bambini e scopre che a restaurarlo è stato Enrico. I due vengono presentati ufficialmente ma entrambi si ricordano del loro primo incontro. L’intervista di Odile è stata un successo e a Villa Guarnieri si commenta con grande soddisfazione. Giulia Furlan inizia a lavorare come stilista per la Galleria Milano Moda e, grazie alle sue conoscenze, fa una proposta lavorativa totalmente inaspettata per Umberto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 settembre 2024 - Diego combinerà un pasticcio durante il processo. Interrogato dall’avvocato di Magdalena, il Giordano avrà un momento di difficoltà e finirà per complicare ulteriormente la situazione di Ida. Per Roberto sarà un’ottima notizia e gli permetterà di giocare ancora sporco con Lara. Sicuro di dover convincere la sua ex a cambiare la sua deposizione, Ferri penserà a un piano – subdolo e gelido – per riuscire nel suo intento. Guido e Mariella si troveranno di nuovo vicini per via di Lollo, invitato a una festa da un suo nuovo amichetto. Nonostante questo incontro, i due non riusciranno a trovare di nuovo la sintonia tanto sperata da Mariella. L’Altieri ripiomberà nello sconforto e Bice cercherà di darle coraggio, ovviamente a modo suo. Renato non sopporterà più di essere stato estromesso dall’educazione di Jimmy e sarà certo che in questo ci sia lo zampino di Valeria... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

