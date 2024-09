Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 16 al 20 settembre 2024: Enrico in aiuto di Marta, Armando sospetta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 16 al 20 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 16 al 20 settembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco il Video Riassunto di cosa succederà dal 16 al 20 settembre 2024

Guarda qui sotto il Video Riassunto delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 16 al 20 settembre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete degli episodi, divisi per giorno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 16 al 20 settembre 2024, vedranno Salvo scoprire il reale motivo che spinge la famiglia di Elvira a non accettare il loro fidanzamento. Mentre in Atelier le Veneri sono pronte a disegnare una nuova divisa, Irene cerca di riavvicinarsi ad Alfredo mentre Rosa intervista Odile e ottiene l'approvazione degli abitanti di Villa Guarnieri. Continuano gli incontri tra Marta e Enricoche, dopo aver scoperto la sorpresa che la giovane Guarnieri avrebbe voluto fare ai bambini della casa-famiglia, si adopera per aiutarla. Marta è colpita, mentre Umberto e Marcello sono sempre più ai ferri corti. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 16 settembre 2024

Salvatore ha reso decisamente ostile il padre di Elvira e lei, pur sapendo la reale motivazione che lo spinge a non essere felice del fidanzamento con l’Amato, per ora ha deciso di tacere almeno per il momento. Mirella ha commesso un errore col bucato e si presenta in Atelier con la divisa da Venere di una tonalità ben più chiara del normale, ricevendo inaspettatamente tanti complimenti dalle clienti. Sarà forse tempo di cambiare e rinnovare l’uniforma delle Veneri? Mentre Marta incontra ancora Enrico, Tancredi si propone di rimediare allo scandalo offerto inconsapevolmente da Odile. Adelaide e sua figlia dovranno presentarsi insieme in una intervista, durante la quale parlerà la contessa per ristabilire la sua figura, ma Odile sente troppa pressione e cerca rifugio da Rosa e Marcello. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 16 settembre 2024.

Puntata in onda Martedì 17 settembre 2024

Adelaide tenta di ricucire il rapporto con Odile, ma lei fa di tutto per rendersi poco gradita a Villa Guarnieri, mandando anche a monte l’intervista organizzata da Tancredi, il quale va su tutte le furie. Mentre la figlia della contessa tenta di rimediare, Elvira confessa a Concetta che suo padre è tanto furioso per il suo fidanzamento perché Salvo è meridionale ma non sa come dirlo all’Amato senza ferirlo. Roberto vuole l’aiuto delle Veneri per la creazione delle nuove divise, intanto Mirella organizza la festa di compleanno del figlio Michelino e Marta ha un’idea: regalare ai bambini della casa-famiglia un vecchio teatrino per giocare, e chiede a Armando di aiutarla a ripararlo. Nel frattempo, nervi tesi tra Umberto e Marcello che prova ancora tanto rancore per la truffa del Guarnieri. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 17 settembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 18 settembre 2024

Mentre le Veneri sono prese dalle idee da presentare al concorso per eleggere la nuova divisa da indossare al Paradiso, Concetta parla con la mamma di Elvira per farla ragionare e Odile decide che sarà Rosa ad intervistarla, comunicandolo alla famiglia. Tancredi non è molto felice di questa scelta e cerca di screditare la Camilli come giornalista ma lei non demorde e si prepara per l’intervista alla figlia della contessa. Irene, invece, vorrebbe ravvicinarsi ad Alfredo ma la situazione è glaciale. Armando confessa a Marta che forse avrà bisogno di più tempo per riparare il teatrino, mentre Enrico viene a conoscenza dell’impegno della giovane Guarnieri per la casa-famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 18 settembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 19 settembre 2024

Rosa ha fatto un ottimo lavoro con l’intervista a Odile e a Villa Guarnieri sembrano esserne tutti soddisfatti. A Galleria Moda Milano, Giulia Furlan dimostra immediatamente di essere una stilista piena di idee e, grazie alle sue conoscenze, fa una proposta inattesa a Umberto che rimane stupito dall’idea della giovane. Salvo è amareggiato dall’atteggiamento di Elvira, che gli nasconde qualcosa, e Ciro interviene spiegando all’Amato le motivazioni che spingono la famiglia della sua fidanzata a non volerlo in casa. Marta può tirare un sospiro di sollievo: il teatrino è ultimato in tempo per la festa di Michelino, ma non è stato Armando a terminarlo bensì Enrico. I due vengono presentati ufficialmente per la prima volta durante questo evento, ma entrambi sanno perfettamente di essersi già visti prima: il loro primo incontro è impossibile da dimenticare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 19 settembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 20 settembre 2024

Mentre Adelaide vorrebbe portare Odile al Circolo per presentarla come sua figlia, Marcello sogna di avventurarsi nel mondo dell’Alta Moda con una linea firmata paradiso. L’idea è interessante ma Roberto non la condivide fino in fondo e Matteo parla di grossi rischi finanziari. Odile deve ammettere di avere ancora qualche problema a parlare della contessa come di sua madre, non avendola mai vissuta in questo ruolo. Armando, invece, nota qualcosa di sospetto in Enrico che compie un gesto inaspettato nei confronti di Marta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 20 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.