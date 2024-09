Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2024: Diego combina un disastro e mette Ida in difficoltà!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Diego si troverà in difficoltà durante il processo e finirà per complicare la situazione di Ida.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 19 settembre 2024, alle ore 20.50, Diego combinerà un pasticcio durante il processo. Interrogato dall’avvocato di Magdalena, il Giordano avrà un momento di difficoltà e finirà per complicare ulteriormente la situazione di Ida. Per Roberto sarà un’ottima notizia e gli permetterà di giocare ancora sporco con Lara. Sicuro di dover convincere la sua ex a cambiare la sua deposizione, Ferri penserà a un piano – subdolo e gelido – per riuscire nel suo intento. Guido e Mariella si troveranno di nuovo vicini per via di Lollo, invitato a una festa da un suo nuovo amichetto. Nonostante questo incontro, i due non riusciranno a trovare di nuovo la sintonia tanto sperata da Mariella. L’Altieri ripiomberà nello sconforto e Bice cercherà di darle coraggio, ovviamente a modo suo. Renato non sopporterà più di essere stato estromesso dall’educazione di Jimmy e sarà certo che in questo ci sia lo zampino di Valeria.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego combina un pasticcio e mette Ida in difficoltà

Il processo a Lara e Magdalena è in corso e Roberto è una furia come sempre. Ferri ha in mente non solo di far cambiare idea alla Martinelli ma addirittura di costringerla a rivedere la sua deposizione. Il manager ha affilato le armi ormai da diverso tempo ed è addirittura arrivato a chiedere a Filippo di prendere in affido Tommy, pur di non darla vinta a Ida. A dargli una mano per mettere in crisi la Kovalenko, ci penserà Diego. Il Giordano non vorrà ovviamente aiutare spontaneamente Roberto ma finirà per farlo durante l’interrogatorio. Si troverà infatti talmente tanto in difficoltà da dire qualcosa di sbagliato e complicare così la situazione già complessa di Ida.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice in soccorso di Mariella

Lollo verrà invitato a una festa da un nuovo amichetto, in occasione del giorno di San Gennaro. Mariella e Guido decideranno di accompagnarlo e si ritroveranno di nuovo insieme dopo che Guido ha deciso di stare con Claudia, con cui ha iniziato una travolgente storia d’amore. L’Altieri rimarrà delusa dall’incontro con il marito, che non andrà come da lei sperato. Vedendola così triste e demoralizzata, Bice deciderà di intervenire e le farà una proposta delle sue, nella speranza che la sua amica possa riprendersi. Ma funzionerà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato furioso contro Valeria

Niko ha deciso di seguire i consigli di Valeria e di impedire a suo padre di intromettersi nella sua vita e in quella di Jimmy. Il comportamento del giovane Poggi ha ferito profondamente Renato, che si è trovato escluso persino dall’educazione di suo nipote, a cui è molto legato. L’ex marito di Giulia sarà una furia e lo sarà soprattutto contro Valeria, che lui riterrà l’unica vera responsabile di quanto sta accadendo nella sua famiglia. Renato deciderà di affrontarla una volta per tutte?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 settembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.