Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 settembre 2024: Salvo scopre la tremenda verità che Elvira gli nasconde!

Nella puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 settembre 2024 su Rai1, Salvo scopre la verità sui genitori di Elvira mentre Marta ed Enrico vengono presentati ufficialmente. Scopriamo le Anticipazioni dell'episodio della Soap.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 settembre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Salvo scopre che Elvira gli ha nascosto qualcosa e ci rimane molto male. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il barista cercherà di capire come mai la sua amata gli abbia mentito e Ciro, vedendolo così nervoso, finirà per rivelargli il segreto che la Venere gli sta davvero tenendo nascosto. Il padre di Maria e Agata gli dirà che i genitori della Gallo sono contrari alla sua unione con la figlia perché lui è meridionale. Marta riceve il teatrino in tempo per la festa dei bambini e scopre che a restaurarlo è stato Enrico. I due vengono presentati ufficialmente ma entrambi si ricordano del loro primo incontro. L’intervista di Odile è stata un successo e a Villa Guarnieri si commenta con grande soddisfazione. Giulia Furlan inizia a lavorare come stilista per la Galleria Milano Moda e, grazie alle sue conoscenze, fa una proposta lavorativa totalmente inaspettata per Umberto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo scopre la verità sui genitori di Elvira

Elvira è molto in difficoltà con Salvo e non sa come rivelargli che i suoi genitori non supportano il loro rapporto a causa dei pregiudizi che hanno sui meridionali. Per evitare che scopra tutto e per impedirgli di scontrarsi con suo padre, la giovane è costretta a mentirgli più volte. Purtroppo però l’Amato capirà che qualcosa non va e intuirà che la giovane non è totalmente sincera con lui. Il barista scoprirà tutta la verità da Ciro, che gli rivelerà i veri motivi per cui la Venere si comporta così con lui. Per il figlio di Agnese sarà un colpo al cuore!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: L’intervista di Odile è un successo

Odile è alla riscossa. La ragazza ha voluto rimediare ai suoi errori e ha rilasciato un’intervista a Rosa. L’incontro si rivelerà un grande successo e sarà enorme la soddisfazione a Villa Guarnieri. Giulia Furlan intanto comincerà a lavorare alla GMM come nuova stilista e, grazie alle sue conoscenze, fa una proposta di lavoro inaspettata per Umberto. Che cosa avrà in mente la nuova arrivata? Metterà in difficoltà Roberto e il suo Paradiso delle Signore?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ed Enrico vengono presentati ufficialmente

Marta riceverà il suo teatrino restaurato e sarà molto contenta di poterlo dare ai bambini in tempo per la festa. La ragazza scoprirà che a rimetterlo a nuovo non è stato Armando ma il nuovo magazziniere del Paradiso, Enrico. La giovane vorrà ringraziarlo e i due verranno presentati per la prima volta. I giovani si riconosceranno e si ricorderanno del loro primo incontro, per nulla idilliaco. Faranno finta di nulla o torneranno a scontrarsi? Vi anticipiamo che il rapporto tra Marta ed Enrico è destinato a diventare una delle storyline più importanti della Soap.

