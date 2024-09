Un Posto al Sole Anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024: Roberto torna alla carica con Lara e tenta di manipolarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 16 al 20 settembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate della Soap dal 16 al 20 settembre 2024

Guarda il video riassunto qui sotto e scopri cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 settembre 2024, poi leggi le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap, divise per giorni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 16 al 20 settembre 2024 su Rai3

Puntata in onda Lunedì 16 settembre 2024

Alberto ha paura di ricevere nuove minacce da parte di Torrente, ma le pressioni di Niko lo spingono a prendere una decisione molto importante. Nel frattempo, Samuel rivede Micaela dopo una settimana di distanza. Come saranno cambiati i loro sentimenti? Tensione alle stelle tra Riccardo e Rossella, che sono ancora profondamente segnati da ciò che gli è successo.

Puntata in onda Martedì 17 settembre 2024

Preoccupato per la sua incolumità, Alberto crolla e decide di chiedere aiuto. Nel frattempo, il nuovo primario rivela di apprezzare la competenza e la professionalità di Rossella a lavoro. Tutto questo, però, fa nascere un nuovo motivo di scontro tra lei e Riccardo. Continuano intanto le pene d'amore di Samuel, mentre Manuela e Serena si interrogano sui sentimenti di Micaela.

Puntata in onda Mercoledì 18 settembre 2024

Roberto e Marina sono sempre più distanti. Roberto pone tutte le sue attenzioni sul processo. Raffaele e Diego vengono chiamati a testimoniare, ma le cose potrebbero non andare come si aspettano. Le informazioni fornite da Alberto alla Cimmino e Nicotera li aiutano a fare alcuni passi avanti verso il nascondiglio di Torrente.

Puntata in onda Giovedì 19 settembre 2024

Diego viene interrogato dall’avvocato di Magdalena, ma rischia di far peggiorare la situazione di Ida durante il processo. Roberto non molla e cerca in tutti i modi di far cambiare deposizione a Lara. Arriva il giorno di San Gennaro. Il piccolo Lollo deve andare a trovare un suo amichetto e questo da modo a Mariella e Guido di riavvicinarsi. Più tardi Renato inizia a lamentarsi per essere stato messo da parte nell’educazione del nipote.

Puntata in onda Venerdì 20 settembre 2024

Ferri è disposto a tutto pur di impedire il ricongiungimento di Tommaso con Ida. Roberto, infatti, prova a manipolare Lara in modo da farle cambiare deposizione. Intanto Valeria si prepara a tornare a casa sua, anche se il legame con Niko è sempre più forte. Mariella, invece, decide di portare in palestra con sé Bice per cercare di distrarsi da Guido.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.