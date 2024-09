Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 settembre 2024.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 settembre 2024.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 settembre 2024

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 settembre 2024 - Odile penserà di rimediare ai suoi errori rilasciando un’intervista. A fargliela dovrà essere però Rosa, di cui lei si fida. La giovane lo comunicherà alla famiglia ma Tancredi non sarà per nulla contento. Il Di Sant’Erasmo cercherà di screditare la nipote di Armando ma né la Camille né Odile si lasceranno condizionare da lui. Concetta intanto si premurerà di mettere una buona parola su Salvo con la madre di Elvira mentre le Veneri saranno entusiaste per il concorso per la nuova divisa. Irene vorrà invece riavvicinarsi ad Alfredo e farà un tentativo per distendere le cose con lui. Armando avrà il dubbio di non riuscire a restaurare il teatrino di Marta in tempo per la festa di compleanno di Michelino ed Enrico scoprirà della casa-famiglia e sembrerà interessarsene... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 settembre 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 settembre 2024 - Alberto avrà fornito alcune importanti informazioni alla polizia, convincendo Eugenio e Lucia a non prendere provvedimenti contro di lui e a proteggerlo da Torrente. Grazie ai dettagli rivelati da Palladini, Damiano potrà mettersi all’opera e dare il via all’operazione per stanare il boss. Il Renda riuscirà nel suo intento? Intanto Roberto e Marina saranno sempre più distanti e sembrerà che tra loro la situazione sia destinata a peggiorare a causa del continuo e incessante interesse che Ferri avrà solo e soltanto sul risultato del processo a Lara e Magdalena. Raffaele e Diego verranno chiamati a testimoniare e le loro parole potrebbero portare a dei risultati inaspettati... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

