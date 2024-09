Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2024: Damiano stanerà Torrente una volta per tutte?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Damiano pronto a stanare Torrente. Parte l'operazione per fermare il boss una volta per tutte.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto avrà fornito alcune importanti informazioni alla polizia, convincendo Eugenio e Lucia a non prendere provvedimenti contro di lui e a proteggerlo da Torrente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che grazie ai dettagli rivelati da Palladini, Damiano potrà mettersi all’opera e dare il via all’operazione per stanare il boss. Il Renda riuscirà nel suo intento? Intanto Roberto e Marina saranno sempre più distanti e sembrerà che tra loro la situazione sia destinata a peggiorare a causa del continuo e incessante interesse che Ferri avrà solo e soltanto sul risultato del processo a Lara e Magdalena. Raffaele e Diego verranno chiamati a testimoniare e le loro parole potrebbero portare a dei risultati inaspettati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano all’attacco

Alberto ha preso una difficile decisione e ha “imposto” alla polizia un ultimatum. Lui fornirà le informazioni che conosce su Torrente ma non verrà punito per quello che ha fatto, anzi riceverà protezione dalla vendetta del boss. Eugenio e Lucia dovranno cedere; la prospettiva di incastrare il criminale sarà fin troppo gustosa per lasciarsela scappare e proprio le info che il Palladini darà loro, si riveleranno così tanto utili da far scattare all’attacco Damiano. Renda escogiterà un piano per sorprendere il malavitoso e assicurarlo, una volta per tutte, alla giustizia. Ma la sua operazione avrà il risultato che si aspetta e che tutti si auspicano o potrebbe sfociare in una nuova tragedia?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto sempre più distanti

Il processo a Lara e Magdalena ma anche il caso Tommaso, hanno messo a dura prova la coppia formata da Marina e Roberto. La Giordano sta facendo molta fatica ad abituarsi al comportamento del marito, ormai ossessionato da tutta questa storia e incapace di uscirne. Ferri sarà sempre più focalizzato sul processo e sua moglie inizierà a non riuscire più a seguirlo in tutti i suoi piani. Possibile che la faccenda Tommy finisca per mettere un punto nella storia d’amore tra due dei personaggi più longevi della Soap di Rai3?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele e Diego al banco dei testimoni ma…

Roberto sarà pronto a usare tutte le sue armi, anche se queste potrebbero allontanare per sempre Marina da lui. Ferri sembra pronto a rischiare tutto per riavere Tommy nella sua famiglia, che sia lui ad allevarlo o che sia Filippo, a cui ha chiesto di prendere in affido il piccolo. Inaspettatamente e involontariamente a dargli una mano pare ci pensi Diego, chiamato insieme a Raffaele al banco dei testimoni. Durante la loro testimonianza il giovane Giordano dirà qualcosa che rischierà di essere usata contro Ida e che potrebbe metterla in cattiva luce come il manager vuole da tempo. Sarà un disastro?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.