Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 settembre 2024: Odile alla riscossa!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 settembre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Odile vorrà rilasciare un'intervista per rimediare ai suoi errori. La ragazza chiederà a Rosa di occuparsene ma Tancredi non sarà contento.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 18 settembre 2024, in onda su Rai1 alle ore 16.00, Odile penserà di rimediare ai suoi errori rilasciando un’intervista. A fargliela dovrà essere però Rosa, di cui lei si fida. La giovane lo comunicherà alla famiglia ma Tancredi non sarà per nulla contento. Il Di Sant’Erasmo cercherà di screditare la nipote di Armando ma né la Camille né Odile si lasceranno condizionare da lui. Concetta intanto si premurerà di mettere una buona parola su Salvo con la madre di Elvira mentre le Veneri saranno entusiaste per il concorso per la nuova divisa. Irene vorrà invece riavvicinarsi ad Alfredo e farà un tentativo per distendere le cose con lui. Armando avrà il dubbio di non riuscire a restaurare il teatrino di Marta in tempo per la festa di compleanno di Michelino ed Enrico scoprirà della casa-famiglia e sembrerà interessarsene.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile pronta a rimediare grazie a Rosa

Odile e Adelaide vogliono ripartire da zero. La Contessa cercherà di lasciarsi andare mentre la giovane nuova arrivata tenterà di rimediare ai suoi errori. Dopo aver boicottato l’intervista organizzata da Tancredi, la ragazza penserà di rilasciarne un’altra e chiederà a Rosa di occuparsene. La scelta della Camilli non piacerà per nulla al Di Sant’Erasmo, che non considererà la Venere all’altezza della questione e cercherà persino di screditarla. Ma né Odile né la nipote di Armando si lasceranno scoraggiare da questo atteggiamento e continueranno per la loro strada.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Concetta cerca di aiutare Salvo ed Elvira

Elvira ha confidato a Concetta di aver scoperto i veri motivi per cui i suoi genitori non vogliono Salvo al suo fianco. La ragazza ha rivelato alla sarta che suo padre ha un grosso preconcetto sui meridionali e che proprio non gli va giù il fatto che lei si sia avvicinata a un siciliano. La madre di Agata e Maria si farà avanti e cercherà di mettere una buona parola sul barista con la madre della Venere. Irene cercherà di riavvicinarsi ad Alfredo, speranzosa che tra loro possa esserci una chance.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Le Veneri entusiaste del lancio del concorso nuova divisa

Le Veneri saranno entusiaste per il lancio del concorso per la nuova divisa e non vedranno l’ora di sapere quale sarà la scelta di Roberto. Armando invece rivelerà di non essere convinto di riuscire a restaurare il teatrino di Marta per l’indomani. Enrico scopre la storia della casa-famiglia e sembrerà interessarsene moltissimo. Perché sarà così tanto incuriosito dal lavoro di Marta? Cosa nasconderà veramente il nuovo arrivato?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.