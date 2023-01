Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 gennaio 2023 - Marcello perderà completamente la testa e combinerà un disastro. Costretto alla vendita di Palazzo Andreani, il ragazzo vivrà questo momento come una sonora sconfitta. Intanto, Ludovica, capendo che il suo ex è molto triste, cercherà di sollevargli il morale e lo inviterà a passare una serata molto importante al Circolo. Purtroppo il comportamento di Ferdinando, che non si lascerà scappare l'occasione per punzecchiare il suo rivale, farà scatenare il Barbieri. Perso il controllo e al culmine dell'ira, il giovane darà un pugno in pieno viso al Torrebruna, sconvolgendo tutti i presenti. Intanto, Adelaide cercherà di convincere Matilde e Vittorio a chiarirsi tra loro mentre Veronica, assunta la Paradiso, sarà costretta a rassegnare le sue dimissioni, dopo che Ezio le farà capire di non essere per nulla felice della sua scelta. Irene, Maria e Clara, invece, chiederanno aiuto a Francesco per risolvere un problemino domestico... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 gennaio 2023 - strong>Viola cercherà di calmare Elena ed Angela. Le due amiche, a causa di Alice e Nunzio, sembreranno destinate a dichiararsi una guerra spietata. La Bruni, spaventata che le cose degenerino, cercherà di fare da mediatrice ma purtroppo con scarso successo. Intanto, Micaela, nonostante Manuela e Serena l'abbiano messa in guardia, continuerà a voler sedurre Samuel. Nunzio, invece, cercherà l'aiuto di Silvia. La Graziani riuscirà a dare grandi consigli al Cammarota... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

