Un Posto al Sole Anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023: Alice accusa Nunzio. Elena e Angela si dichiarano guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 9 al 13 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 9 al 13 gennaio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023

Tra Alice e Nunzio, dopo la partenza di Chiara, ci sarà un ultimo confronto. Questo incontro sarà molto violento e scatenerà della conseguenze inaspettate e drammatiche. Intanto Raffaele e Ornella si accorgeranno dell'interesse di Viola nei confronti di Damiano. I due si renderanno conto, con grande preoccupazione, che la loro figlia si sta imbarcando in una faccenda molto spinosa, che vede protagonisti sia il Renda che la sua ex moglie Rosa. Guido invece sarà molto curioso di sapere cosa abbia in mente Michele. Il Saviani sembrerà volersi dedicare completamente al lavoro e non pensare ad alcuna storia d'amore. Ma sarà davvero così?

Puntata in onda Martedì 10 gennaio 2023

Il confronto tra Alice e Nunzio riserverà sgradite sorprese. La Pergolesi accuserà pesantemente il Cammarota e lui sarà costretto ad ammettere le sue colpe ma negherà, con tutte le sue forze, di essere colpevole come invece afferma la nipote di Marina. Viola intanto cercherà di tenersi lontana da Damiano, ormai consapevole di essere molto attratta da lui mentre Bianca si troverà ad affrontare una situazione molto delicata a scuola. I suoi compagni di classe la terranno isolata, sempre per via della storia di Antonello.

La Puntata di Mercoledì 11 gennaio 2023

Le accuse contro Nunzio saranno gravissime ma il Cammarota potrà contare sull'aiuto di Franco, sempre pronto a sostenerlo, e su Elena. La Giordano, tornata a Napoli per capire cosa stia succedendo alla figlia, prometterà al ragazzo di spingere Alice a fare la scelta giusta. Intanto Michele si butterà anima e corpo sul lavoro e in radio affronterà un argomento di attualità e di vivo interesse, per dimostrare di non aver perso il suo tocco da giornalista impegnato qual è sempre stato. Micaela tornerà invece all'attacco di Samuel. Il poveretto si troverà in grande difficoltà.

Puntata in onda Giovedì 12 gennaio 2023

Nunzio avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile, visto le accuse pesanti che Alice gli ha mosso contro. Il ragazzo troverà in Silvia una nuova alleata. La Graziani sarà pronta ad ascoltarlo e gli darà dei preziosi consigli su come comportarsi. Intanto Viola si troverà in grande difficoltà nello spegnere i toni accesi che si sono creati tra Elena e Angela. Le due, una volta grandi amiche, prenderanno le difese dei loro figli e potrebbero finire per portare questa assurda questione in tribunale. Micaela invece cercherà di sedurre Samuel mentre Serena avrà un nuovo faccia a faccia con Mariella. Quale sarà il risultato?

Puntata in onda Venerdì 13 gennaio 2023

Per Marina, Roberto, Elena e Alice saranno momenti di grande tensione. Con le sue accuse la giovane Pergolesi ha combinato un grande pasticcio e ora si troverà a fare i conti con i suoi sensi di colpa e con i sentimenti che prova per Nunzio e per la sua famiglia. Sarà in questo momento che riceverà un messaggio completamente inaspettato. Clara intanto continuerà a indagare su Alberto. Il suo compagno è davvero colpevole di aver rubato i gioielli di Lia, come afferma Diego?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.