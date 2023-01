Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 gennaio 2023: Marcello perde la testa e dà un pugno a Ferdinando

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello non resisterà alle provocazioni di Ferdinando e gli darà un pugno in faccia. Veronica si licenzia dal Paradiso per colpa di Ezio.

Per Marcello si metterà molto male. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 12 gennaio 2023, in onda alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Marcello Barbieri perdere completamente la testa e combinare un disastro. Costretto alla vendita di Palazzo Andreani, il ragazzo vivrà questo momento come una sonora sconfitta. Ludovica, capendo che il suo ex è molto triste, cercherà di sollevargli il morale e lo inviterà a passare una serata molto importante al Circolo. Purtroppo il comportamento di Ferdinando, che non si lascerà scappare l'occasione per punzecchiare il suo rivale, farà scatenare il Barbieri. Perso il controllo e al culmine dell'ira, Marcello darà un pugno in pieno viso al Torrebruna, sconvolgendo tutti i presenti. Intanto Adelaide cercherà di convincere Matilde e Vittorio a chiarirsi tra loro mentre Veronica, assunta la Paradiso, sarà costretta a rassegnare le sue dimissioni, dopo che Ezio le farà capire di non essere per nulla felice della sua scelta. Irene, Maria e Clara invece chiederanno aiuto a Francesco per risolvere un problemino domestico.

Marcello dà un pugno a Ferdinando: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 12 gennaio 2023

Marcello è all'angolo. Umberto è riuscito a mettere a segno la sua contromossa e ora si prepara a mettere lui le mani su Palazzo Andreani. Il Barbieri e la Contessa sono purtroppo costretti a vendere il prestigioso immobile e per l'ex barista si tratterà di una cocente sconfitta. Il ragazzo vivrà questo particolare momento come un passo indietro rispetto al suo piano di scalata sociale e dovrà rinunciare a tutti i grandi progetti che aveva in mente. Ludovica capirà il suo stato d'animo e cercherà di intervenire. Gli proporrà di distrarsi, presenziando a una serata molto importante che si terrà al Circolo. Marcello accetterà ma purtroppo non riuscirà a trattenere la sua rabbia verso Ferdinando. Il Torrebruna non si farà scappare l'occasione per punzecchiarlo e lui, ormai al culmine, perderà la testa e gli assesterà un pugno in pieno viso. Tutto davanti agli occhi dei Soci, che cominceranno a parlare male del pupillo della Contessa

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide vuole che Matilde e Vittorio si chiariscano

Matilde ha detto addio a Vittorio e questa situazione ha creato un notevole imbarazzo tra di loro e a lavoro. Adelaide, consapevole di quello che sta succedendo tra i due, cercherà di intervenire ed escogiterà un modo per spingerli a chiarirsi. Solo se parleranno chiaro, le cose potranno sistemarsi e non causeranno ulteriori problemi al Paradiso. Intanto Irene, Maria e Clara chiederanno a Francesco una mano per sistemare un guasto in casa. Il giovane riuscirà a risolvere il problema e le ragazze ne saranno colpite.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica si licenzia

Veronica ha deciso di aiutare Ezio nella gestione dell'economia famigliare. Per questo si è impegnata a trovare lavoro. Grazie all'intervento di Gemma e all'aiuto di Roberto, la Zanatta ha trovato un posto al Paradiso. Ezio, venuto a scoprire di questa novità, non ne sarà per nulla contento e la donna sarà quindi costretta a rassegnare le sue dimissioni, creando in sua figlia una grande delusione. Ma perché il Colombo si arrabbierà così tanto? C'entrerà per caso Gloria?

