Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023: Ludovica e Ferdinando fidanzati. Vittorio perde Matilde

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 9 al 13 gennaio 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 9 al 13 gennaio 2023, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023

Matilde è molto scossa dalle parole di Tancredi. Il Di Sant’Erasmo sembra davvero cambiato e le promette una nuova vita insieme, senza più problemi. La Frigerio dovrà prendere la sua decisione mentre Veronica vuole trovare lavoro per aiutare Ezio. Intanto Umberto, ora sicuro che dietro la ditta William ci sia Adelaide, cerca di corrompere l’ingegner Bonetti, che si occupa della ricostruzione di Palazzo Andreani. Il Guarnieri si convince di essere riuscito nel suo intento e può festeggiare insieme a Ferdinando, suo nuovo alleato. In Caffetteria invece, si presentano Palma Rizzo e suo figlio Francesco. I due sono degli amici di famiglia degli Amato e hanno bisogno di aiuto. Salvo si offre di prestare loro soccorso e di ospitarli a casa sua. Anzi, il ragazzo decide di lasciar loro il suo appartamento e di chiedere ospitalità ad Armando. Al Paradiso arriva una brutta notizia; la giornalista che si occupava della posta del cuore non potrà più svolgere il suo lavoro. Matilde, dopo le pressioni ricevute da Tancredi e dalla stessa Adelaide, decide di concedere al marito una seconda chance e tra lei e Vittorio c’è un addio struggente.

Puntata in onda Martedì 10 gennaio 2023

Veronica tenta ancora di trovare lavoro ma non è facile. Gemma decide di dare una mano alla madre e chiede aiuto a Roberto mentre Ezio e Gloria sono sempre più complici. Palma, preoccupata per le scelte di Salvatore, fa visita ad Armando per chiedergli scusa, per aver costretto il ragazzo a trasferirsi da lui. Le Veneri sono molto incuriosite da Francesco, che sembra un giovane bello ma anche molto intelligente. La scelta di Matilde di dare una seconda chance a Tancredi, ha messo Vittorio in grande difficoltà. Il Conti non riesce a lavorare fianco a fianco con la Frigerio, facendo finta che tra loro non sia successo nulla. Intanto Matilde, prima di prendersi qualche giorno di pausa e partire insieme al marito, propone ad Adelaide di curare lei la Posta del Cuore de Il Paradiso Market.

Puntata in onda Mercoledì 11 gennaio 2023

Marcello e Adelaide decidono di comune accordo di rivendere Palazzo Andreani. I due non sanno ancora delle astute mosse di Umberto, che ha deciso non solo di corrompere l’ingegner Bonetti ma anche di sferrare un nuovo e definitivo attacco contro i suoi nemici. Il Barbieri scopre – tramite la Banca Fumagalli – che il Guarnieri si è mosso per comprare il palazzo. Molto in ansia e preoccupato che i suoi affari vadano in fumo, il ragazzo corre a informare la Contessa. Intanto quest’ultima si presenta a sorpresa al Paradiso, rivelando a tutti di essere lei la nuova curatrice della posta del cuore del Paradiso Market. Gemma invece riferisce a sua madre che ci sono buone opportunità di trovarle un lavoro. Tra Palma e Francesco intanto scoppia un’accesa discussione che porta il giovane a non rientrare a casa durante la notte. La madre, preoccupatissima, chiede aiuto a Salvo e Armando.

Puntata in onda Giovedì 12 gennaio 2023

Marcello e Adelaide devono vendere Palazzo Andreani e per il Barbieri questa decisione suona come una sconfitta. Il ragazzo è molto deluso da quello che gli sta succedendo e Ludovica, per tirargli su il morale, decide di invitarlo a un evento che si terrà al Circolo quella sera stessa. La serata però non si svolge come sperato. Ferdinando non riesce a trattenersi dal punzecchiare e umiliare il Barbieri che, persa la pazienza, finisce per dare un pugno in pieno viso al Torrebruna. Intanto Francesco, finalmente tornato a casa, dà una mano a Irene, Maria e Clara. Le tre ragazze hanno bisogno di un aiuto per risolvere un guasto in casa e non riuscendo a trovare da sole una soluzione, chiedono al giovane nuovo arrivato di dar loro soccorso. Adelaide, consapevole di quanto sta succedendo tra Matilde e Vittorio, mette in atto un piano per portare i due a chiarirsi. Per la Contessa sia il Conti che la Frigerio devono risolvere la loro situazione, il prima possibile. Veronica è stata assunta al Paradiso ed è felice di essere d’aiuto a Ezio. Ma quando capisce che il Colombo non è per nulla contento della sua scelta, decide di licenziarsi.

Puntata in onda Venerdì 13 gennaio 2023

Adelaide scopre cosa è successo al Circolo la sera prima e consiglia a Marcello di chiedere scusa a Ferdinando. Ludovica, furiosa contro il suo ex fidanzato, decide di chiudere definitivamente con lui e gli comunica di essersi fidanzata ufficialmente con il Torrebruna. Per il Barbieri è il colpo basso definitivo. Intanto Francesco, consigliato da Armando, aiuta Salvo in Caffetteria mentre Ezio, capito di aver fatto un grave errore con Veronica, le chiede scusa e la invita a tornare al Paradiso. Vittorio, convinto di dover sbloccare la situazione con Matilde, le fa una bella sorpresa. I due innamorati riescono così a ritrovare la sintonia a lavoro. Tancredi invece confessa a Umberto il suo vero obiettivo. Il Di Sant’Erasmo sta facendo di tutto per riportare sua moglie a Torino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.