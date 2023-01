Un Posto al Sole Anticipazioni 12 gennaio 2023: Viola tenta l'impossibile per salvare l'amicizia tra Elena e Angela

Anticipazioni TV

Viola tenterà l'impossibile ma la situazione sarà molto grave. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 12 gennaio 2023 alle ore 20.50, vedremo Viola cercare di calmare Elena e Angela. Le due amiche, a causa di Alice e Nunzio, sembreranno destinate a dichiararsi una guerra spietata. La Bruni, spaventata che le cose degenerino, cercherà di fare da mediatrice ma purtroppo con scarso successo. Intanto Micaela, nonostante Manuela e Serena l'abbiano messa in guardia, continuerà a voler sedurre Samuel. Nunzio invece cercherà l'aiuto di Silvia. La Graziani riuscirà a dare grandi consigli al Cammarota.

Le accuse di Alice hanno creato grande scompiglio e Palazzo Palladini sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia. Elena è stata costretta a tornare a Napoli, allarmata da quello che sta succedendo alla figlia. La Giordano si è trovata, suo malgrado, ad affrontare una questione ben più grave di quella che avrebbe mai immaginato e che l'ha portata a dichiarare guerra persino ad Angela, una delle sue più care amiche di sempre. Le due donne hanno preso le difese dei loro figli e purtroppo non riescono a trovare un punto di incontro. Viola cercherà di fare da mediatrice tra loro ma senza successo. La risoluzione potrebbe addirittura essere affidata a un tribunale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela scatenata

Samuel è in crisi. Per il Piccirillo si mette molto male; Micaela non ha alcuna intenzione di mollare la presa e continua a tormentarlo. La Cirillo sembra aver preso una cotta per il fidanzato di Speranza e la guerra tra lei e le Altieri assumerà sempre più dei toni strani e inaspettati. La gemella, nonostante i consigli delle sue sorelle, non lascerà in pace il povero chef, che si troverà travolto da una questione più grande di lui. Intanto Serena si troverà di nuovo faccia a faccia con Mariella. Tra loro sarà scontro?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio trova in Silvia un valido supporto

Nunzio si difende e si difenderà a spada tratta dalle accuse di Alice. Il ragazzo ha ammesso le sue colpe ma non intenderà assolutamente permettere alla Pergolesi di additarlo come un violentatore. L'incauto chef troverà molte persone al suo fianco. Non solo Franco e Angela, la sua famiglia, ma anche Silvia. La Graziani, chiamata in causa per dire la sua, darà al giovane dei buoni consigli per come affrontare questa situazione che sta diventando davvero molto pericolosa e pesante.

