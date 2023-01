Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 gennaio 2023 - Adelaide e Marcello saranno costretti a prendere una decisione inaspettata. I due, costretti dalla situazione, sceglieranno di vendere Palazzo Andreani. Purtroppo per loro, il Barbieri verrà a scoprire che Umberto ha deciso di mettere in pratica una contromossa e vorrebbe acquistare lui l'immobile. Il ragazzo correrà a informare Adelaide, ma non ci sarà via di scampo. Intanto, la Contessa si presenterà al Paradiso rivelando a tutti di aver deciso di occuparsi personalmente della Posta del Cuore, mentre Gemma darà a Veronica una bella notizia. La Zanatta potrà lavorare al Paradiso. Palma e Francesco, invece avranno una brutta discussione e la donna, non vedendo rincasare il figlio, si preoccuperà e chiederà a Salvatore e ad Armando un aiuto... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 gennaio 2023 - il povero Piccirillo affronterà nuovamente Micaela. La Cirillo non smette di tormentarlo e sembra decisa a conquistarlo. Peccato però che Samuel sia già fidanzato e che questa situazione lo stia mettendo in crisi. Intanto, Nunzio spera di risolvere presto la "questione Alice". Il giovane è fiducioso e può contare su Franco, che lo supporterà qualunque cosa succeda e che crede alla sua versione dei fatti. Il Cammarota ripone però grande speranza anche su Elena, appena tornata a Napoli, che potrebbe convincere la figlia a tornare indietro sui suoi passi. Michele, invece, vorrà dimostrare di non aver perso il suo tocco magico ed affronterà uno dei suoi argomenti “difficili” in radio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

