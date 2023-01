Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 gennaio 2023: Marcello all'angolo. Umberto mette a segno la sua contromossa!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello e Adelaide dovranno vendere Palazzo Andreani e Umberto farà la sua contromossa, mettendoli in difficoltà.

Marcello si troverà in grande difficoltà. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda l'11 gennaio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Adelaide e Marcello costretti a prendere una decisione inaspettata. I due, costretti dalla situazione, sceglieranno di vendere Palazzo Andreani. Purtroppo per loro, il Barbieri verrà a scoprire che Umberto ha deciso di mettere in pratica una contromossa e vorrebbe acquistare lui l'immobile. Il ragazzo correrà a informare Adelaide ma non ci sarà via di scampo. Intanto la Contessa si presenterà al Paradiso rivelando a tutti di aver deciso di occuparsi personalmente della Posta del Cuore mentre Gemma darà a Veronica una bella notizia. La Zanatta potrà lavorare al Paradiso. Palma e Francesco avranno una brutta discussione e la donna, non vedendo rincasare il figlio, si preoccuperà e chiederà a Salvatore e ad Armando un aiuto.

Marcello all'angolo: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'11 gennaio 2023

Umberto ha capito che dietro la William c'è lo zampino di Adelaide e del suo astuto pupillo. Il Guarnieri ha deciso di mettere in pratica una contromossa e ha costretto i due suoi nemici a prendere una decisione: quella di vendere Palazzo Andreani. Marcello ha così cominciato a muoversi per queste nuove pratiche ma una notizia, pervenuta grazie alla Banca Fumagalli, lo metterà in allarme. Il ragazzo scoprirà che il Commendatore ha fatto un offerta per comprare il prestigioso palazzo e, compreso che Umberto sta facendo le sue mosse per prendersi la sua vendetta, correrà a informare immediatamente Adelaide. I due però si troveranno in un vicolo cieco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica sarà assunta al Paradiso

Adelaide cercherà di non perdersi d'animo e per controllare meglio la situazione, deciderà di accettare la proposta di Matilde, di occuparsi della Posta del Cuore del Paradiso Market. La Contessa si presenterà al Paradiso per informare tutti della sua decisione e li lascerà ovviamente senza parole. Per il Conti sembrerà proprio un momento difficile da superare. Vittorio è distrutto dalla decisione di Matilde di dare una chance a Tancredi e ha dovuto dirle addio. La presenza della Di Sant'Erasmo sarà un'ulteriore spina nel fianco? Intanto Gemma potrà dare delle belle notizie a Veronica. Grazie a Roberto la Zanatta senior potrà essere assunta al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Palma in ansia per Francesco

I nuovi arrivati a Milano, faranno fin da subito parlare di sé. E non sarà solo per via del trasferimento di Salvo a casa di Armando ma anche per il comportamento di Francesco. Il ragazzo avrà una brutta discussione con sua madre e non tornerà a casa per la notte. Palma, spaventata di non vedere rincasare suo figlio, cercherà l'aiuto di Salvo e di Armando. I due riusciranno a riportare la pace tra madre e figlio?

