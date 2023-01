Un Posto al Sole Anticipazioni 11 gennaio 2023: Samuel in crisi. Micaela non molla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Micaela non lascerà in pace Samuel mentre Nunzio sarà fiducioso che Elena possa risolvere la situazione con Alice.

Samuel è in grande difficoltà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata dell'11 gennaio 2023, in onda alle ore 20.50 su Rai3, vedremo il povero Piccirillo affrontare nuovamente Micaela. La Cirillo non smette di tormentarlo e sembra decisa a conquistarlo. Peccato però che Samuel sia già fidanzato e che questa situazione lo stia mettendo in crisi. Intanto Nunzio spera di risolvere presto la questione Alice. Il giovane è fiducioso e può contare su Franco, che lo supporterà qualunque cosa succeda e che crede alla sua versione dei fatti. Il Cammarota ripone però grande speranza anche su Elena, appena tornata a Napoli, che potrebbe convincere la figlia a tornare indietro sui suoi passi. Michele invece vorrà dimostrare di non aver perso il suo tocco magico ed affronterà uno dei suoi argomenti “difficili” in radio.

Samuel in difficoltà: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 gennaio 2023

La guerra tra le Altieri e le Cirillo ha riservato grandi sorprese e una di queste è stata completamente inaspettata. Speranza si troverà costretta non solo ad affrontare il chiasso delle gemelle ma addirittura a guardarsi le spalle da una potenziale rivale in amore. Stiamo parlando di Micaela che dalle scorse puntate ha preso di mira il povero Samuel. Nell'episodio dell'11 gennaio 2023, il Piccirillo si troverà in grande difficoltà. La sorella di Manuela sembra decisa a non mollare la presa su di lui e continuerà a stargli intorno, ronzandogli come un'ape. Lo chef avrà paura di fare qualche mossa sbagliata, che lo metta nei guai e cercherà di stare attento ma le cose potrebbero prendere una piega molto diversa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio speranzoso

Nunzio si difende ma le accuse che pesano su di lui sono molto gravi. Alice ha detto a tutti di aver subito violenza e per il Cammarota si è aperto un capitolo piuttosto drammatico della sua vita. Il ragazzo deve sperare di uscirne al più presto e di uscirne pulito. Per fortuna può contare sul supporto di Franco, che non ha mai messo in dubbio la sua innocenza e che lo aiuterà in ogni modo. Lo chef spera però anche di avere Elena dalla sua parte. La Giordano è tornata a Napoli richiamata dal momento e potrebbe riuscire a convincere la figlia a fare un passo indietro. Ma sarà davvero così o finirà per darle retta e credere alla sua versione dei fatti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele torna al suo primo amore

Il nuovo anno ha portato Michele a fare delle importanti scelte lavorative e personali. Il Saviani ha deciso di dire basta, almeno per ora, alle storie d'amore e di occuparsi solo ed esclusivamente di lavoro. Si concentrerà sulla radio e porterà in trasmissione argomenti importanti e di grande interesse come è sempre stato abituato a fare. Per lui sarà un importante ritorno alle origini.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.