Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 novembre 2024: Mario lascia Milano, Roberto distrutto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 18 al 22 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 18 al 22 novembre 2024, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: Video

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 novembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Rai1.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali dal 18 al 22 novembre 2024

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 18 a venerdì 22 novembre2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 18 al 22 novembre 2024, vedranno Elvira convincersi a prendere appuntamento dal ginecologo per scoprire se è incinta, parlando con Salvo di ciò che sta accadendo. Marta e Enrico sfiorano il bacio ma una lettera cambia tutto, Tancredi e Giulia invece vogliono distruggere il Paradiso. Mentre Mario prende una decisione che potrebbe portarlo a separarsi per sempre da Roberto, la famiglia Puglisi parla con Matteo e decide di scoprire qualcosa in più da Maria, volando a Parigi. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 18 novembre 2024

Sebbene Clara si tenga sulle sue, Jerome non molla e continua a corteggiarla in modo serrato. Marta Guarnieri torna a lavorare al Paradiso e scopre che anche Adelaide ha preso la sua decisione, cacciando Umberto da Villa Guarnieri. Mirella è certa che i malori di Elvira siano legati ad una possibile gravidanza e le dà il tormento mentre Matteo decide di presentare le proprie dimissioni a Roberto. Portelli ha rotto il fidanzamento con Maria e sta vivendo un momento terribile con Marcello, ora per lui è il momento di affrontare anche la famiglia Puglisi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 18 novembre 2024.

Puntata in onda Martedì 19 novembre 2024

Matteo si sfoga duramente con i Puglisi, che rimangono storditi dal racconto del ragazzo. Nel frattempo, Alfredo riesce ad attirare l’attenzione di un’importante azienda del settore e la prima persona a cui vuole dirlo è Clara. Mentre Mirella prende appuntamento dal ginecologo per Elvira, dato che lei non ha il coraggio di farlo, Marcello è ancora in collera con Matteo e forse non riuscirà mai a perdonarlo per averlo tradito in quel modo. Silvana, invece, si confida con Concetta e le chiede di non addossare la colpa a Matteo: il suo gesto ha un perché, non è dettato da cattiveria come potrebbe sembrare dall’esterno. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 19 novembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 20 novembre 2024

Silvana si è presa la colpa delle azioni di Matteo e Concetta, alla luce di questo chiarimento, Ciro riflette sulle vere motivazioni del Portelli. Non sapendo cosa succede, Salvatore sente Elvira sempre più distante. Nel frattempo, Umberto esclude Giulia da un incontro importante, scontentando la stilista che trova invece un forte spirito di collaborazione in Odile. Mentre Adelaide consegna ad Oradei una lettera con parole sconvolgenti su una certa persona, Concetta sta riflettendo sull’idea di volare a Parigi per parlare con Maria. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 20 novembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 21 novembre 2024

Prima di partire per Parigi per un confronto con Maria, Concetta e Ciro sono costretti a rivelare la verità ad Agata, si scaglia immediatamente contro Matteo difendendo la sorella. Mentre Mario prende una decisione forte sul futuro con Roberto, Clara comunica a Jerome che dovrà presto dedicare più tempo ad Alfredo avendo preso con lui un impegno importante. Tancredi vuole ancora sabotare il Paradiso, ormai totalmente ossessionato, mentre Marta e Enrico sfiorano in bacio dopo un momento importante. Elvira, invece, confessa a Salvo i suoi dubbi su una possibile gravidanza. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 novembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 22 novembre 2024

Elvira sta per scoprire la verità sulla possibile gravidanza, mentre Tancredi e Giulia si alleano contro il Paradiso. Odile, tuttavia, riferisce tutto a Umberto. Mentre Marta si imbatte in una lettera della figlia di Enrico e, storia dalla lettura, prende le distanze da lui, Clara decide di sacrificare il tempo da dedicare ad Alfredo per stare con Jerome. Tra loro succede qualcosa di magico! Roberto, invece, scopre che Mario ha accettato un lavoro a Roma e teme che la loro relazione sia finita per sempre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 22 novembre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.