Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 novembre 2024: Matteo e Maria si lasciano. Portelli dà le dimissioni dal Paradiso

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 18 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1, Matteo darà le sue dimissioni a Roberto e sarà pronto a rivelare ai Puglisi la verità. Marta comincerà il suo primo giorno di lavoro al Paradiso.

Ci aspetta una nuova settimana in compagnia de Il Paradiso delle Signore. Le puntate della Soap che andranno in onda dal 18 al 22 novembre 2024 saranno ricche di colpi di scena e di verità inaspettate. Tutto questo comincerà con l’episodio del 18 novembre 2024, trasmesso come sempre alle ore 16.00, che vedrà Matteo affrontare il peso delle sue colpe. Portelli tornerà da Parigi con una brutta notizia. Maria non ne vuole più sapere di lui e i due hanno rotto il fidanzamento. Il ragazzo sarà distrutto da questa terribile decisione ma non se la sentirà di biasimare la sua ormai ex fidanzata, che non ha potuto sopportare il suo tradimento. Penserà invece di affrontare i Puglisi e di rivelare loro tutta la verità. Prima però consegnerà le sue dimissioni a Roberto. Intanto Marta comincerà a lavorare di nuovo al Paradiso e sarà felice di tornare in quella che per anni è stata la sua casa. La Guarnieri scoprirà che Adelaide ha cacciato Umberto dalla Villa e ne sarà contenta. Clara invece si sentirà sempre più attratta da Jerome e dalla sua corte ma non riuscirà ancora a lasciarsi andare. Mirella cercherà invece di spronare Elvira a prendere un appuntamento con un ginecologo, per sapere se sia o meno incinta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo, ormai senza Maria, si licenzia

Matteo ha deciso di raccontare tutta la verità sull’affare Hofer e sul suo tradimento anche a Maria. L’ha quindi raggiunta a Parigi, senza dire nulla ai Puglisi e speranzoso che la sua amata lo perdonasse. Purtroppo questo non è avvenuto e la giovane stilista non ha potuto sopportare un simile comportamento da parte del suo fidanzato. La ragazza ha quindi deciso di rompere con lui e Portelli, nella puntata del 18 novembre 2024, dovrà fare i conti con il peso delle sue colpe. Tornato a Milano si appresterà ad affrontare i suoi ormai ex futuri suoceri, per dire loro tutta la verità ma prima dovrà fare un altro importante passo: licenziarsi dal Paradiso. Presenterà a Roberto le sue dimissioni, deluso e amareggiato per quello che è accaduto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 novembre 2024: Marta torna a lavorare al Paradiso

Marta ha deciso di non accettare il lavoro come direttrice di un’importante azienda pubblicitaria ma ha scelto di tornare a lavorare al Paradiso, un tempo casa sua e di Vittorio. La Guarnieri sarò molto felice di aver fatto questo passo e si sentirà a suo agio. Il grande magazzino che un tempo era del suo ex marito, è per lei un luogo sicuro, dove non rischia di essere tradita, come invece è successo tra le mura di casa sua. La ragazza scoprirà però che Adelaide ha preso coraggio e, in barba al buon costume, ha cacciato Umberto dalla Villa. Un accenno di soddisfazione si dipingerà sul viso della Guarnieri ma anche di Marcello, che comincerà a pregustare la sua vittoria su Commendatore.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Elvira ha paura

Elvira è incinta? Per Mirella è possibile e vorrebbe che la sua amica prendesse subito appuntamento da un ginecologo per averne certezza. La Gallo non troverà però il coraggio di affrontare questa situazione che la rende molto nervosa e preoccupata ma dovrà presto riuscire a vincere questo timore e recarsi dal dottore. Intanto Clara sarà sempre più attratta da Jerome, che non smetterà di farle la corte. La ciclista non saprà però lasciarsi ancora andare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.