Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 novembre 2024: Tancredi pronto a tutto. Vendicherà lui la sua famiglia!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 21 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 Tancredi affilerà le armi contro Il Paradiso e avrà la sua vendetta.

Le Anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che vedremo su Rai1 il 21 novembre 2024, alle ore 16.00, ci rivelano che Tancredi prenderà in mano la situazione e deciderà di proteggere lui la sua famiglia. Il Di Sant’Erasmo, con l’aiuto di Giulia Furlan, affilerà i coltelli contro Il Paradiso e giurerà di farla pagare sia a Marcello che a Marta. Intanto Ciro deciderà di accompagnare Concetta a Parigi e i due, prima di partire, racconteranno tutta la verità ad Agata, che rimarrà sconvolta da quello che ha combinato Matteo. Mario, sconfortato e impaurito a causa della minacciosa e pericolosa lettera che Adelaide gli ha consegnato, prenderà una decisione drastica, che farà soffrire Roberto. Clara rivela a Jerome di voler aiutare Alfredo e per questo non potrà tener fede a un impegno preso con lui. Elvira confesserà a Salvo i suoi sospetti su una possibile gravidanza. I due si recheranno insieme dal dottore e aspetteranno, trepidanti, i risultati.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 novembre 2024: Tancredi vuole la sua vendetta

Non è un mistero che Tancredi non veda altro che la vendetta da quando Matilde è fuggita con Conti. Il Di Sant’Erasmo è l’unico, nella sua famiglia, a non aver avuto altro interesse che farla pagare al Paradiso e a chiunque si sia messo contro di lui. Per questo motivo ha sempre rimproverato Marta per aver parteggiato per il suo nemico e ora che la Guarnieri è tornata a lavorare al grande magazzino gestito ora da Roberto, ha avuto la conferma di quanto ha sempre pensato. Sua cugina è una traditrice e anche contro di lei si scatenerà la sua furia. È da tempo che il nipote di Adelaide vuole distruggere i suoi nemici ma ora lo vedremo sempre più combattivo. A dargli una mano c’è Giulia Furlan, che per lui ha cominciato a provare una strana attrazione, che potrebbe portarla a sostenere ogni sua mossa, pur di avere lei un posto importante alla Galleria Milano Moda e nel cuore dell’algido conte. La vendetta è un piatto che va servito freddo ma Tancredi non avrà più voglia di aspettare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Mario prende una decisione dolorosissima

Roberto e Mario rischiano lo scandalo, ora più che mai. I due sono stati visti scambiarsi dei gesti affettuosi e quel che è peggio, al Circolo è arrivata una lettera piena di insulti contro l’Oradei, prontamente informato dalla Contessa. Mario sarà sconvolto da quanto letto sulla missiva e per paura che la sua vita e quella del suo amato, finiscano come quella del suo amico e del suo innamorato – di cui ha raccontato la storia a Landi nelle scorse puntate – sarà costretto a prendere una dura decisione, che cambierà per sempre il futuro della loro coppia. Un dolore che Roberto sarà costretto ad affrontare da solo o qualcuno, che già conosciamo, gli darà una mano a superare questo terribile momento? Ciro invece si convincerà ad accompagnare Concetta a Parigi ma prima i Puglisi confesseranno ad Agata la verità su Matteo e Maria e la ragazza se la prenderà con il suo ex futuro cognato, accusandolo di aver ferito la sorella.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Elvira confessa tutto a Salvo

Salvo è in ansia per Elvira e tenterà di capire cosa stia succedendo alla sua amata, da qualche giorno fredda e tesa. La Venere dovrà rivelargli la verità e confesserà, con molta paura, di avere il sospetto di essere rimasta incinta. I due fidanzati si faranno coraggio a vicenda e si recheranno all’appuntamento con il ginecologo. Clara rivelerà a Jerome di voler dare una mano ad Alfredo e di non potere, per questo, tenere fede al loro impegno.

