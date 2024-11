Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 novembre 2024: Roberto distrutto dalla decisione di Mario

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 novembre 2024.

Le Anticipazioni ci rivelano che Landi scoprirà che il suo amato ha deciso di accettare il lavoro a Roma, proprio quello che tempo prima aveva rifiutato per non allontanarsi da lui. La scelta dell’Oradei gli farà molto male ma Mario non potrà fare altrimenti, spaventato come sarà dalla lettera ricevuta al Circolo. Intanto arriverà il momento della verità per Elvira e Salvo. I due ritireranno la busta contenente i risultati delle analisi della Gallo e scopriranno se diventeranno genitori. Tancredi e Giulia, ormai sibillini alleati, saranno sempre più determinati a far crollare il Paradiso ma Odile si accorgerà di quello che i due stanno macchinando e correrà a informare Umberto, per dargli non solo la possibilità di fermarli ma anche di recuperare terreno e credibilità agli occhi di Marta. Quest’ultima troverà una lettera della figlia di Enrico e prenderà immediatamente le distanze da lui mentre Clara annullerà il suo impegno con Alfredo per stare con Jerome e tra i due succederà qualcosa…

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 novembre 2024: Roberto distrutto da una decisione di Mario

Per Roberto e Mario arriverà il tempo di dirsi addio. L’Oradei non potrà più sopportare di rimanere a Milano, non dopo che qualcuno ha scoperto il suo segreto e lo ha messo alla berlina mandando una lettera al Circolo. Per salvarsi e salvare pure il suo amato, ha deciso di partire a Roma e accettare la proposta di lavoro, che tempo prima aveva rifiutato per rimanere accanto a Landi. Le cose sono però talmente cambiate e le voci su di loro stanno cominciando a circolare, non è quindi più il caso di rischiare. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che ci farà compagnia il 22 novembre 2024, Roberto scoprirà tutto e per lui sarà un immenso dolore. Il direttore del Paradiso capirà di dover salutare il suo innamorato e forse da quel momento il loro amore non sarà più come prima.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira e Salvo ritirano le analisi. Diventeranno genitori?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 novembre 2024 vedremo Elvira e Salvo pronti a scoprire se diventeranno genitori o meno. La Gallo ha finalmente confessato al suo fidanzato tutti i suoi dubbi e si è sottoposta alle analisi per scoprire se è incinta. I due innamorati capiranno presto se nella loro vita arriverà un figlio e se dovranno correre ai ripari, per evitare che lo scandalo li travolga e che i genitori di Elvira mettano un muro ancora più alto tra loro. Intanto Clara annullerà un impegno con Alfredo per passare del tempo con Jerome e tra i due succederà qualcosa di magico. Marta troverà una lettera della figlia di Enrico e prenderà le distanze da lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Odile scopre i piani di Tancredi e Giulia

Tancredi è pronto a tutto per vendicarsi del Paradiso e di tutti i suoi dipendenti. Ora che Marta è tornata a lavorare per la concorrenza, il Di Sant’Erasmo non ha più dubbi che anche sua cugina debba avere una lezione e si è convinto di essere rimasto solo lui a proteggere la famiglia. A dargli una mano ci penserà Giulia Furlan, che da tempo gira intorno al nobile, visibilmente attratta da lui. I loro piani per liberarsi dei propri nemici e per infliggere una sonora sconfitta a chi ha tentato di umiliarli, verranno scoperti da Odile. La ragazza correrà a informare Umberto, con la speranza che il Guarnieri fermi i due e dimostri a Marta di poter cambiare. Ma la sete di vendetta del Commendatore potrebbe avere la meglio e impedirgli di fare la cosa giusta e riconquistare così la fiducia di Marta e perché no, pure quella di Adelaide, per quanto la cosa sia molto difficile. Che succederà?

