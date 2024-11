Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 novembre 2024: Alfredo alla riscossa mentre Silvana deve proteggere Matteo

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 novembre 2024 vedremo che Alfredo avrà ottime notizie sul suo cambio mentre Silvana pregherà Concetta di non odiare Matteo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 19 novembre 2024, alle ore 16.00, Alfredo riceverà una grande notizia. Perico scoprirà con gioia che il suo cambio ha attirato l’attenzione di una grande azienda e correrà immediatamente da Clara per rivelarle tutto e chiederle ancora una mano. Intanto i Puglisi saranno sconvolti dalle rivelazioni di Matteo, avvenute la sera prima e non riusciranno, come Maria, a perdonarlo. Toccherà a Silvana cercare di salvare suo figlio. La donna si presenterà da Concetta e le chiederà scusa per quanto accaduto. La madre di Portelli pregherà la sua ex consuocera di non considerare Matteo un ragazzo cattivo e si addosserà tutta la colpa delle sue azioni. Mirella invece farà quanto Elvira non è ancora riuscita a fare. Prenderà alla Venere un appuntamento con un ginecologo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 novembre 2024: Alfredo alla carica

Ottime notizie in arrivo per Alfredo. Dopo aver avuto paura che il suo cambio non venisse adeguatamente apprezzato e dopo aver fatto le ultime modifiche, grazie all’aiuto di Clara, Perico comincerà a raccogliere le prime soddisfazioni. Il ragazzo scoprirà che un’importante azienda del settore ha preso in seria considerazione la sua invenzione e intende contattarlo al più presto. Il magazziniere correrà a informare Clara, la persona che più di tutte gli ha dato una mano a realizzare questo sogno e le chiederà ancora una volta un supporto. La Boscolo sarà disposta a dargli una mano anche stavolta, nonostante Jerome sia contrario?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Silvana in soccorso di Matteo

Matteo e Maria si sono lasciati e Portelli ha dato le dimissioni dal Paradiso, sconsolato dalla situazione che si è ormai creata con Marcello. Il ragazzo ha però affrontato una sfida ancora più grande: ha detto ai Puglisi tutta la verità, compreso il fatto che il fidanzamento con la loro figlia è saltato. Ciro e Concetta saranno sconvolti e dovranno fare i conti con una realtà che non avrebbero mai immaginato. I due saranno anche molto preoccupati per Maria, ora sola a Parigi. Silvana, spaventata che suo figlio non riesca a ottenere il perdono di nessuno e venga additato come un uomo cattivo, interverrà personalmente. Si presenterà davanti a Concetta e la pregherà di non giudicare male Matteo ma soprattutto si addosserà tutte le colpe. La sarta rimarrà senza parole e si commuoverà davanti al gesto disperato di una madre che ama il figlio sopra ogni cosa.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mirella pronta a tutto per aiutare Elvira

Matteo sembra essere destinato a essere allontanato da tutti. Le sue colpe lo stanno ormai tormentando e Marcello, per primo, non riesce a perdonarlo, nonostante sia convinto che il vero responsabile di tutto sia Umberto. Intanto Elvira potrebbe essere incinta ma non si decide a prendere un appuntamento con il ginecologo. È talmente tanta la paura di scoprire la verità, che la ragazza non riesce a fare quello che deve. Sarà Mirella ad agire per conto suo. Chiamerà lei il dottore.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.