Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 novembre 2024: Salvo in ansia per Elvira! La verità è molto vicina

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 novembre 2024. Nell'episodio della Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 Salvo non riuscirà a capire lo strano comportamento di Elvira. L'Amato scoprirà cosa turba la sua fidanzata? Intanto Mario sarà sconvolta da una lettera.

Un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 20 novembre 2024, su Rai1 alle ore 16.00. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Concetta continuerà a riflettere sulle parole di Silvana, che hanno sciolto il cuore della Puglisi. La sarta cercherà di convincere Ciro a non lasciarsi trasportare dall’ira e a capire le motivazioni che hanno spinto Matteo a comportarsi così, tradendo la fiducia di tutti. Concetta penserà però anche di partire per Parigi e parlare con Maria. Salvatore invece non capirà cosa stia succedendo a Elvira. La ragazza è fredda e distaccata da diversi giorni e la cosa inquieta parecchio l’Amato, che ha paura possa essere successo qualcosa tra loro. Il barista ignora che la sua fidanzata sia molto spaventata dall’idea di essere rimasta incinta. Umberto escluderà Giulia da un importante incontro di lavoro mentre Odile sembrerà disposta a collaborare con la stilista e ad appianare le loro divergenze. Adelaide consegnerà a Mario una lettera che l’ha sconvolta. La missiva, anonima, è piena di insulti contro l’Oradei e questo lo preoccuperà non poco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta perdona Matteo e vuole raggiungere Maria

Silvana ha difeso a spada tratta suo figlio e ha parlato con il cuore in mano a Concetta. La madre di Portelli ha rivelato alla sua ex consuocera di sentirsi lei l’unica responsabile di quanto successo e l’ha pregata di non prendersela con il ragazzo ma di capire i motivi che lo hanno spinto a tradire tutti. Le sue parole hanno colpito profondamente la sarta, che tenterà di convincere Ciro a lasciar perdere il suo risentimento con il contabile e di pensare invece di raggiungere Maria a Parigi, per sapere come stia e come si senta dopo la fine del suo fidanzamento con il suo innamorato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 novembre 2024: Salvatore in ansia per Elvira

Elvira potrebbe essere incinta ma non ha ancora trovato il coraggio di fare una visita dal ginecologo. Mirella, che teme che la sua amica possa essere in stato interessante, ha agito per conto suo e ha preso un appuntamento con un dottore. Le due ragazze si muoveranno senza dire nulla a Salvatore, che sarà molto spaventato dall’atteggiamento della sua fidanzata, che da giorni si comporta in modo molto strano e freddo. L’Amato cercherà di capire cosa stia accadendo e spererà che nulla tra loro sia cambiato. Ma qualche cambiamento è effettivamente in arrivo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto tiene Giulia a distanza

Da quanto la Galleria Milano Moda ha perso la sfida con Il Paradiso delle Signore per l’affare Costa Smeralda, Umberto non ha più la stessa stima di prima per Giulia Furlan. Il Commendatore, particolarmente furioso per la situazione che si è creata nella sua famiglia e per l’addio di Marta, finirà per escludere la stilista da un importante incontro di lavoro. La cosa farà infuriare la Furlan, che troverà – inaspettatamente – un aiuto in Odile, decisa a collaborare con lei e a trovare un punto d’incontro. Intanto Adelaide consegnerà a Mario una preoccupante lettera, piena di insulti contro il ragazzo. Oradei sbiancherà e capirà che lui e Roberto rischiano lo scandalo… e non è più una semplice paura.

