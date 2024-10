Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 ottobre 2024: Clara torna a Milano, tensioni con Alfredo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre 2024 , in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre 2024

Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana dal 14 al 18 ottobre 2024 , vedranno Clara fare il suo ritorno a Milano ed entrare in grande tensione con Alfredo. Mentre la Boscolo confessa un flirt con il suo allenatore francese, Ciro prova in tutti i modi a riconquistare Concetta a seguito di una confessione clamorosa. Galleria Moda Milano e Paradiso si sfidano per l'affare Costa Smeralda, mentre Matteo Portelli mette fine ai ricatti di Umberto Guarnieri, il quale non si arrende e trama insieme a Tancredi contro la concorrenza. Marta, invece, invita Enrico a cena ma lui le dà buca all'ultimo minuto. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Rai 1.

Puntata in onda Lunedì 14 ottobre 2024

Odile affronta il suo primo giorno di lavoro a Galleria Moda Milano e Adelaide, nonostante l’iniziale delusione, sembra aver accettato la decisione della figlia. Mentre Ciro si trova in difficoltà perché non riesce a fare pace con Concetta e spazzare via la forte tensione che si è creata in famiglia e finisce con il fare una confessione inaspettata e scioccante, in Atelier c’è un’emergenza: Bottieri non trova più alcuni preziosi bozzetti proprio mentre viene stabilita la data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan con una sfilata congiunta con Galleria Moda Milano. Clara, invece, torna a Milano dopo la sua permanenza in Francia ed è molto cambiata. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 14 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 15 ottobre 2024

Dopo essere tornata a Milano, Clara riprende il suo lavoro al Paradiso e incontra Alfredo dopo mesi. Nel frattempo, Odile è sempre più curiosa di scoprire il legame tra sua madre e Guarnieri e fa tante domande al Commendatore, iniziando a farsi un’idea del loro rapporto. Mentre Roberto vorrebbe chiedere a Mario di convivere ma qualcosa lo ferma all’ultimo momento, la Contessa ha un’intuizione su come aiutare Marcello Barbieri nella sfida contro Galleria Moda Milano. Matteo è costretto ad incontrare nuovamente Umberto mentre Ciro è nei guai: la sua confessione è servita solamente ad allontanare ancora di più Concetta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 15 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 16 ottobre 2024

Clara confessa a Irene di non volersi allenare con Perico ma di non avere il coraggio di rivelargli di star seguendo esclusivamente le indicazioni del suo allenatore francese. Sarà la lingua lunga della Cipriani a rendere la situazione complicata. Mentre Marta lancia un invito a Enrico, Agata si sfoga con Delia a proposito della situazione delicata in casa e della crisi che stanno vivendo i suoi genitori. Mancano poche ore alla sfilata ma l’abito ricamato con il visto ha un problema ed è una persona inaspettata a salvare la squadra del Paradiso. La doppia sfilata va in scena e a Tancredi e Guarnieri non rimane che constatare l’amare verità: l’abito della concorrenza è nettamente migliore. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 16 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 17 ottobre 2024

A Villa Guarnieri si parla della grande serata al Circolo con la sfilata a sorpresa di Adelaide. Clara è furiosa con Irene e tenta di chiarire la situazione con Alfredo. Enrico, allarmato da una telefonata che riguarda sua figlia, deve rinunciare all’ultimo momento all’appuntamento con Marta. Quando Guarnieri minaccia Portelli di vendicarsi se la Galleria Moda Milano perderà l’affare Costa Smeralda, Matteo non si fa trovare impreparato e lo affronta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 17 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 18 ottobre 2024

Roberto è deciso ad andare a convivere con Mario e gli fa la proposta mentre Clara fa una confessione spezzante a Elvira: c’è stato qualcosa tra lei e Jerome, il suo allenatore francese che l’ha seguita durante la preparazione sulla pista di Grenoble. Ciro vuole farsi perdonare da Concetta ma non trova terreno fertile mentre Enrico si confronta con Marta e le fa sapere di aver preso una decisione spiazzante. L’affare Costa Smeralda è vinto dal Paradiso e Matteo tira un sospiro di sollievo non potendo più essere ricattato dal Commendatore, il quale nel frattempo trama vendetta insieme a Tancredi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 18 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.