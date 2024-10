Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 ottobre 2024: Umberto vuole vendetta e minaccia Matteo ma Portelli non ci sta più!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap Matteo deciderà di non cedere più ai ricatti di Guarnieri, furioso per l'esito della sfilata al Circolo. Clara dovrà invece chiarire con Alfredo, dopo che Irene avrà combinato un pasticcio.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 17 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, a Villa Guarnieri non si parlerà d'altro che della sfilata al Circolo a cui, a sorpresa, ha partecipato Adelaide, assicurando la vittoria al Paradiso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Tancredi e Umberto saranno furiosi e Guarnieri deciderà di tornare all’attacco con Matteo, minacciandolo che se Marcello gli soffierà davvero l’affare Costa Smeralda, lui si prenderà la sua vendetta. Portelli questa volta deciderà di non cedere. Clara cercherà di chiarire con Alfredo e rimprovererà Irene per essersi messa in mezzo e aver creato danni. Enrico invece riceverà una telefonata allarmante da sua figlia e dovrà dare buca a Marta, non presentandosi al loro appuntamento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto ricatta Matteo ma Portelli dice basta

Tancredi e Umberto sono stati battuti dal Paradiso. L’intervento di Adelaide è stato provvidenziale e grazie alla sua sfilata la vittoria di questa iniziale sfida se la sono aggiudicata Landi, Marcello e Botteri. A Villa Guarnieri, il giorno dopo, non si parla d’altro ed è tanto il risentimento del Di Sant’Erasmo e di Guarnieri, che deciderà di giocarsi la carta del ricatto. Si presenterà quindi di Matteo e gli intimerà di sabotare suo fratello. Ma stavolta Portelli non vorrà cedere alle minacce del Commendatore e gli rivelerà di essere pronto a tutto per non farsi più mettere in un angolo. Sarà anche disposto a raccontare a Barbieri cosa è successo in passato?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara cerca di recuperare con Alfredo

Clara è tornata a Milano ed è apparsa tutti molto cambiata. La Boscolo si è trovata ad avere i primi scontri con Alfredo, con cui non vuole più allenarsi. La ragazza non ha avuto il coraggio di rivelargli di voler seguire solo le istruzioni del suo allenatore francese. Irene si è messa in mezzo e sebbene abbia voluto aiutare i due, ha finito per creare ancora più danni. La Venere ciclista dovrà rimediare al più presto e cercare di non perdere l’affetto e l’appoggio di Perico, molto arrabbiato con lei. Ci riuscirà oppure il magazziniere si sentirà tradito da un’altra delle commesse del Paradiso?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico dà buca a Marta

Marta è sempre più affascinata da Enrico, che si sta rivelando un uomo colto e molto attraente. La Guarnieri, così come tutti, non conosce la vera identità del magazziniere e sono Armando sa che il giovane sta cercando di sfuggire a una situazione molto difficile, di cui nessuno deve sapere nulla. La figlia di Umberto vorrebbe conoscere meglio il nuovo arrivato e per questo lo ha invitato a cena fuori. Inizialmente Enrico ha risposto positivamente al suo invito ma poi si troverà costretto a darle buca, dopo aver ricevuto una chiamata allarmante da sua figlia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 ottobre 2024

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.