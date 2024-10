Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 ottobre 2024: Odile indaga sul rapporto tra Adelaide e Umberto. Scoprirà tutto?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Odile cercherà di capire che tipo di rapporto c’è tra Adelaide e Umberto. La ragazza si è accorta che i due sono molto uniti e che probabilmente condividono un passato importante ma non ha ancora compreso quale sia la vera natura della loro relazione. Intanto Roberto vorrebbe andare a vivere insieme a Mario ma all’ultimo momento qualcosa lo bloccherà. Ciro non è riuscito a sciogliere le tensioni con Concetta anzi la sua confessione ha reso ancora più nervosa e rigida sua moglie. Clara tornerà a lavorare al Paradiso e rivedrà Alfredo dopo vari mesi. Il loro incontro sarà molto teso così come sarà quello tra Matteo e Umberto, che avranno un altro faccia a faccia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile indaga sul rapporto tra Adelaide e Umberto

Odile ha fatto la sua scelta e ha cominciato a lavorare alla Galleria Milano Moda, nonostante sua madre non sia per nulla d’accordo. La Contessa ha però deciso di tenersi in disparte e di non rendere le cose difficili alla figlia. La ragazza gliene sarà grata, soprattutto perché in Umberto ha visto un imprenditore da cui imparare. La giovane contessina ha il tarlo degli affari e vorrebbe diventare brava in questo campo ma vorrebbe anche sapere cosa lega davvero Guarnieri a sua madre. La giovane si è resa conto che Adelaide e Umberto non sono semplici cognati e che il loro rapporto non si conclude con un senso di profonda gratitudine nei confronti della Di Sant’Erasmo, che ha accudito i figli di sua sorella. Tra i due c’è altro o comunque c'è stato e lo dimostra il fatto che ci sia rivalità e dissapore e non solo per via della concorrenza tra Il Paradiso delle Signore e la GMM. Odile vorrà saperne di più e inizierà a fare domande più mirate, per vincere l’omertà che vige ancora in famiglia su questo argomento, che noi sappiamo essere spinoso ma di cui lei ignora tutti i retroscena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ciro e Concetta ai ferri corti

Ciro ha fatto una confessione a Concetta che non solo non ha allentato la tensione tra i due ma l’ha raddoppiata. La Puglisi è una vera furia e sembra non essere disposta a perdonare il marito. Intanto Clara è tornata a Milano e riprenderà a lavorare al Paradiso. La Boscolo incontrerà Alfredo dopo mesi e si capirà che il rapporto tra i due, e non solo il comportamento della Venere, è cambiato e lei non è più la stessa. Ma cosa sarà successo? Possibile che i due giovani abbiano preso le distanze nonostante tutti i sacrifici fatti insieme?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto e Matteo in difficoltà?

Adelaide darà a Marcello una buona idea per vincere la sfida con la Galleria Milano Moda mentre Roberto, dopo aver saputo che Mario non partirà, vorrà andare a vivere con lui. Landi però, all’ultimo, cambierà idea. Cosa sarà accaduto? Avrà paura che il suo segreto lo porti alla rovina e che magari Umberto o Tancredi, scoprendolo, possano annientarlo e metterlo alla berlina? Intanto Matteo avrà un altro spiacevole incontro con Umberto. Dopo quest’ultimo faccia a faccia Portelli comincerà a pensare di non voler più cedere ai ricatti di Guarnieri.

