Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2024: Tancredi e Umberto battuti dal Paradiso... ed è merito di Adelaide!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marcello e Botteri avranno la loro vittoria ed aiutarli a battere Tancredi e Umberto ci penserà la Contessa.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 16 ottobre 2024, alle ore 16.00, arriverà il giorno del confronto tra Il Paradiso e la Galleria Milano Moda. Botteri sarà in tensione sino all’ultimo, soprattutto perché il suo abito ricamato con il bisso avrà un piccolo problema. A risolvere la situazione ci penserà una persona completamente inaspettata, che lascerà di stucco sia Tancredi che Umberto. Intanto Clara confesserà a Irene di non volersi allenare con Alfredo ma di non avere il coraggio di rivelargli di voler seguire solo i consigli del suo allenatore francese. La Cipriani cercherà di chiarire la situazione tra i due ma finirà per fare peggio. Marta farà un invito a Enrico mentre Agata rivelerà a Delia di soffrire moltissimo per la crisi scoppiata tra i suoi genitori.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Botteri vincono la sfida

Il Paradiso delle Signore si preparerà al grande giorno, quello che vedrà sfilare l’abito di Botteri insieme a quello della Furlan per la Galleria Milano Moda. La sfilata si svolgerà molto presto, manco le ultime ore e le ultime rifiniture per rendere tutto un capolavoro. Gianlorenzo sarà in ansia sino alla fine, soprattutto perché il suo kaftano decorato con il bisso avrà un piccolo problema. A risolvere la situazione ci penserà una persona inaspettata, che non solo lascerà senza parole Marcello e i suoi ma farà scacco matto a Tancredi e Umberto, che capiranno di aver perso la sfida. Vi sveliamo che la salvatrice della serata sarà Adelaide, che si mostrerà più bella che mai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara non vuole più allenarsi con Alfredo

Clara è tornata a Milano ma è molto cambiata. Tutti si sono resi conto che la Boscolo è una persona diversa, soprattutto Alfredo. La giovane si è trovata a scontrarsi con il suo amico e ora si rifiuta di allenarsi con lui. La Venere confesserà a Irene di voler seguire solo le istruzioni e gli allenamenti che le ha suggerito il suo allenatore francese e dirà alla capocomessa di non sapere come dirlo a Perico. La Cipriani cercherà di dare una mano e di far sì che i suoi due amici chiariscano ma finirà per fare peggio e per creare il caos tra i due.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agata preoccupata per i suoi genitori

Una confessione di Ciro ha scatenato la rabbia di Concetta e ora tra i Puglisi si è creata una vera e propria spaccatura. Agata non sopporterà più di vedere i suoi genitori litigare e essere freddi l’uno con l’altra e cercherà conforto nelle sue amiche. La ragazza confesserà a Delia di essere molto preoccupata e di non tollerare più una simile situazione. Tornerà mai la pace tra il padre e la madre della Venere? Intanto Marta, sempre più attratta da Enrico, gli farà un invito che, inizialmente, il magazziniere accetterà ma poi sarà costretto a rinunciarvi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.