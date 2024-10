Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 ottobre 2024: Clara torna a Milano. La Boscolo è molto cambiata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo Clara tornare a Milano molto cambiata mentre Ciro sconvolgerà Concetta con una verità che lei non si sarebbe mai aspettata.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 ottobre 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Clara tornerà a Milano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Boscolo farà ritorno in città e al Paradiso ma sarà chiaro che il tempo passato lontano avrà fatto il suo corso. La Venere ciclista apparirà molto cambiata. Intanto per Odile comincerà il primo giorno di lavoro alla Galleria Milano Moda e Adelaide dovrà accettare che sua figlia lavori per la concorrenza. Tra Ciro e Concetta ci sarà ancora molta tensione a causa di una situazione che ha messo la sua famiglia in subbuglio. Le cose si complicheranno quando il Puglisi confesserà alla moglie una verità che lei proprio non si aspetta. Intanto Botteri non riuscirà a trovare alcuni bozzetti e in lui si scatenerà il panico soprattutto perché sarà fissata la data per la presentazione dell’abito alla Aga Khan.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara torna a Milano

Le Veneri saranno felicissime: Clara tornerà a Milano. La Boscolo, dopo aver soggiornato per qualche mese in Francia, per allenarsi, potrà finalmente rientrare al Paradiso. Le sue amiche saranno entusiaste anche se avranno paura che la presenza della ragazza metta in pericolo Mirella, che l’ha sostituita. Tutte saranno però fiduciose che Landi saprà come risolvere questa situazione, senza cacciare nessuna delle due. Quando le commesse vedranno Clara si renderanno conto che il tempo passato lontano l’ha cambiata e resa una donna diversa e più indipendente. Ma sarà un cambiamento in bene o in male? Sicuramente tutto questo non piacerà ad Alfredo, che sentirà la giovane distante e fredda… ma ci sarà un motivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile comincia a lavorare alla GMM

Odile ha fatto la sua scelta e ha deciso di lavorare con Marta e Umberto alla Galleria Milano Moda. Lo spirito imprenditoriale dei Guarnieri ha finito per conquistare la ragazza e a convincerla a prendere la strada della concorrenza de Il Paradiso. Adelaide non ne sarà molto contenta ma dovrà lasciare che sua figlia faccia ciò che crede opportuno per lei, senza intromettersi. Non le sarà facile ma prometterà di non farsi prendere la mano. Intanto tra Ciro e Concetta continuerà a esserci molta tensione. La telefonata anzi la richiesta del compare siciliano del Puglisi, ha creato una spaccatura tra i coniugi e una confessione di Ciro farà scatenare un vero putiferio.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Una confessione sconvolge Concetta

Nell’atelier de Il Paradiso si scatenerà il panico. Botteri non riuscirà a trovare dei bozzetti e tutto questo accadrà proprio quando la competizione con il GMM starà per entrare nel vivo. Verrà infatti fissata la data per la sfilata congiunta dei due grandi magazzini rivali e Gianlorenzo vorrà arrivare preparato alla presentazione del suo abito all'Aga Khan. Intanto Concetta sarà sconvolta da una confessione di suo marito, che metterà in discussione il loro intero matrimonio. Ma cosa le dirà Ciro? Possibile che il buon Puglisi abbia tenuto un segreto così grande con la moglie?

